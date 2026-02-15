ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психиатърът Любомир Канов: Случаят "Петрохан" ни повлия, защото е доста необичаен за България

"Случаят "Петрохан" ни повлия, защото е доста необичаен за България", това каза психиатърът Любомир Канов в предаването "На фокус" по Нова тв. 

По думите му любопитството на обществото е разбираемо. Разделението също не е толкова необичайно за нашия народ. 

"Случката няма политически характер според мен", каза той.

Според психиатъра недоверието на българина към държавата има своята история. 

"В случая виждаме разпад в отношенията между майка-син, съпруг-съпруга и доверие в харизматичен лидер. Това е всенародна патология", коментира още той. 

Психиатърът смята, че обществото ни се нуждае от обединяваща идея. 

