Психиатърът Любомир Канов: Случаят "Петрохан" ни повлия, защото е доста необичаен за България

"Случаят "Петрохан" ни повлия, защото е доста необичаен за България", това каза психиатърът Любомир Канов в предаването "На фокус" по Нова тв.
По думите му любопитството на обществото е разбираемо. Разделението също не е толкова необичайно за нашия народ.
"Случката няма политически характер според мен", каза той.
Според психиатъра недоверието на българина към държавата има своята история.
"В случая виждаме разпад в отношенията между майка-син, съпруг-съпруга и доверие в харизматичен лидер. Това е всенародна патология", коментира още той.
Психиатърът смята, че обществото ни се нуждае от обединяваща идея.