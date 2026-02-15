Реките в Смолянско потекоха буйно, наводнени са къщи, има селища без ток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Редица сигнали за придошли реки, паднали камъни по пътищата, наводнени къщи и скъсани далекопроводи има в Смолянска област, съобщи Адриан Петров, зам.-областен управител. Река Арда е преляла и е заляла мост в близост до маданското село Вехтино. Откъсната от света е малка махала. Река Елховска е с критично високи нива. Има опасност да залее селскостопанско имущество.

В Неделино са наводнени няколко къщи. Аварийни екипи ги отводняват, уточни Петров. Шест селища от общината са без ток заради скъсан далекопровод. В община Доспат също е имало аварии в далекопроводната мрежа. Към момента без ток е само централната част на града.

В златоградското село Старцево е поддала подпорна стена и е затиснала лек автомобил.

Временно движението по път III-866 Широка лъка – Девин, при км 33+300, в района на с. Широка лъка, се осъществява в една лента поради свлечена скална и земна маса. Участъкът е сигнализиран. Водачите да се движат с повишено внимание.

Затруднения в движението има по основни пътни артерии, сред които направленията Смолян – Девин, Смолян – Асеновград, Девин – Кричим, Смолян – Баните и Смолян – Кърджали.

Свлачището в района на село Малка Арда отново се е активизирало. Движението в участъка се осъществява в едната лента и при повишено внимание.