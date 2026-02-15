Иво Калушев се интересувал от приватизация на Топлофикация София и парите от ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ивайло Калушев се интересувал от приватизация на Топлофикация - София и парите по националния План за възстановяване и устойчивост. Това става ясно от негови бележки, които са част от разследването.

Той си е водил бележки по въпроси, засягащи усвояването на пари по Плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз в областта на зелените политики.

В тях се вижда, че Калушев е обсъждал възможната приватизация на Топлофикация - София, създаването на публично-частни партньорства в областта на зелените политики в местната власт, управлението на отпадъците, водите и други екологични теми.

Софийската градска прокуратура вече работи по разследването, свързано с регистрираната в началото на 2022 година Национална агенция за контрол на защитените територии. Членове на неправителствената организация са петимата мъже, които бяха открити при хижа „Петрохан" и под връх Околчица. С втората група мъртво бе открито и 15-годишно момче.