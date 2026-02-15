Татяна Дончева: Двама от "Петрохан" са потенциални агенти, ползвани от ДАНС

И според юристката и бивш депутат от БСП Татяна Дончева поне двама от загиналите хижари от "Петрохан" са сътрудничили на ДАНС.

"От опита ми като участник в комисията за контрол на спецслужбите виждам двама потенциални агенти. И на двамата родителите са в бившата ДС, и познавайки начина им на работа на службите, там роднинските връзки са доста... ДАНС ги е използвало за техни операции. Едната база е на сръбската граница, другата - на турската. Вижте как напускат държавата и отиват в Мексико, управлявано от наркокартели. Напускат светкавично за един следобед. Заслужава си това да бъде проверено и обществено оповестено. Допускам, че части на ДАНС са използвали тази структура за свои цели. ОД на МВР са дали 16 разрешения за оръжия на Ивей, защото той е доказал сътрудничество, което не може да бъде игнорирано от монтанското РПУ. А учението е още по-потвърждаващо. Няма никаква логика. РПУ-тата не си измислят подобни учения", посочи Татяна Дончева в ефира на "120 минути" по bTV.

За сътрудничество на две от жертвите се заговори веднага след намирането на вторите три трупа край връх Околчица. Официално потвърждение няма, но и службите не отричат. Миналата седмица председателят на ДАНС Деньо Денев беше на изслушване в парламента по случая, но не отговори на този въпрос нито в откритата, нито в закритата част. После на въпрос на медии също не отговори директно, само каза че агенти на ДАНС не са ходили в хижата.

"Казусът не може да бъде сведен до това каква е причината за смъртта на шестте човека. Допускаме, че МВР коректно е приело, работило и доказало, че смъртта на първите трима е ритуално самоубийство, сектантски мотивирано, а на другите трима - две убийства и едно самоубийство. Но какво следва от това и какви проблеми сочи това за нас като едно общество от 21 век?", коментира Дончева.

През седмицата в "Бърд" изтече доклад на ДАНС от преди смъртните случаи, в който се описва какво е било свършено по сигналите срещу мъжете от хижата и сдружението им "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Дончева посочи няколко съществени неща от доклада на ДАНС. Първо, че са работили две групи. Едната е изготвила този доклад, който е събрана дейността на групата върху работата на НПО-то. Тя ги нарече "добрите от ДАНС, сезирали прокуратурата". Другата група е в ГДБОП, където е имало разпити на жертви на Ивайло Калушев - гуруто на групата.

"Има покриване на този доклад и движение на този доклад в прокуратурата, което е доста странно", коментира тя. Докладът е с доста богата фактология - за работата на Държавната агенция за закрила на детето, за разпити.

"Трябва личен ангажимент на и.ф. главен прокурор, защото има данни за малтретиране на деца, заграждане на държавна територия, частен въоръжен доклад - това е много сериозно и трябва да бъде ангажирана и институцията много сериозно", обясни юристката.

Тя нарече "нелепо" решението Софийската градска прокуратура да прати разследването в Окръжна прокуратура - София-област, а от там - в Костинброд. "Също толкова нелепи" са "воплите" на Калин Стоянов, че част от причината за инцидента е закриването на районното в Годеч, тъй като са били ангажирани и по-висши институции - службите ДАНС и ГДБОП.