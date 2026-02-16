След 15 г. София има зам.-кмет по сигурността – доц. Милушев е автор на закона срещу тероризма, подсигурява НДК за евролидерите

Още като съветник миналата година обучава 24-те района заедно със СДВР и пресичат имотни измами, а на обезопасените пешеходни пътеки вече не стават произшествия

Нощният шум в града, работа срещу радикализацията на младежи и най-вече усилията на всички власти да са общи - целите на топексперта

Солиден опит в армията и в МВР, преподавател в Софийския университет и във Военна академия и един от авторите на Закона за противодействие на тероризма - това е част от биографията на доц. Лъчезар Милушев. От днес досегашният съветник на столичния кмет Васил Терзиев започва работа като зам.-кмет по сигурността - какъвто градът не е имал от 2011 г.

Професионалният път на доц. Милушев започва в Българската армия, стига до офицер в системата за противовъздушна отбрана, но напуска поради несъгласие с някои реформи. После започва работа в МВР.

“За 19 г. преминах през всички нива. Имаше доста предизвикателства. МВР може би е най-голямото министерство у нас с изключително много отговорности - от работата с обикновения гражданин до опазване на границите, противодействие на престъпността, контрол по пътищата и т.н. Имам история в МВР, от която не се срамувам”, разказва доц. Милушев. Той е бил помощник главен секретар и съветник на бившия вътрешен министър Бойко Рашков.

През 2017 г. застава

начело на сигурността в НДК

и отговаря за нея при европредседателството ни. Определя този период като “невероятно предизвикателство както за организирането на събитията, така и за прилагането на мерките за сигурност”, защото като обществена сграда не е пригодена за подобни дейности. А и в този период НДК не спира да функционира като културен център. Категоричен е, че благодарение на съвместната работа на всички служби за сигурност европредседателството е минало безпроблемно въпреки бомбените заплахи, за които е имало и задържан.

През 2017 г. той е един от създателите на магистърската програма за противодействие на радикализацията и тероризма във Военна академия. Преподава и “Кризисен мениджмънт” в Софийския университет. В магистърската програма наложил принципа да преподават хора “от практиката, за да може студентите да имат достъп до знанията и емоциите на тези, които се сблъскват с проблемите на терен”. В Софийския университет се стреми да им предаде знанията си за реакция при извънредни ситуации. По време на лекции със студенти

“За съжаление, това е дефицит в нашето общество. Опитваме се да изследваме тези процеси, да учим младите на практически неща. Ние сме едни от първите, които изведохме екстремизма като бъдеща заплаха, която се развива и в много държави от ЕС. Визирам променящата се среда за сигурност в контекста на неравенството между отделните групи хора, на радикализирането. Радикализацията не бива да се разбира само като следствие на религиозни идеологии, а и в контекста на социалните мрежи, общественото напрежение, променящата се геополитика, опит да се насаждат радикални отношения към определени групи от хора, което е генератор и на противообществени прояви”, казва той.

Затова трябва да се обърне внимание на хората на първа линия - да бъдат подготвени да разпознават първите признаци на радикализация и да реагират. И вече стартира обучение на учители, родители и ученици да разпознават подобни признаци.

“С тези явления не може да се справи само една институция. Това е процес, който тръгва от семейството, средата на подрастващите и дори социалните мрежи. Много страни в ЕС обмислят законодателни промени, които да ограничат достъпа на децата до социалните мрежи, защото насаждат модели на поведение, свързани със стремеж към популярност, бързо натрупване на материални блага и др. Това впоследствие рефлектира в стремеж към употреба на наркотици, зависимост от хазарт, противообществени прояви. София е спокоен град, но това не трябва да ни успокоява. Трябва да работим всички заедно - изпълнителна и местна власт, за да не допускаме ескалирането на тези проблеми. Те не могат да бъдат занулени и премахнати, но трябва да се опитваме да ги държим под контрол”, категоричен е новият зам.-кмет.

Затова и през 2025 г. е направено обучение на персонала на общинските училища за

поведение при бомбени заплахи и случаи на масова стрелба

“Звучи стресиращо, но видяхме какво стана в Сърбия. Това е типичен случай на радикализация”, категоричен е той.

През 2024 г. получава покана да се присъедини към екипа на Терзиев като съветник след случайна среща.

“Беше нормален диалог между хора, които се обединяват в идеи и ценности. Намерихме общо поле на действие, с което да допринесем за превръщането на София в по-сигурен и безопасен град”, разказа доц. Милушев, който изготвя и общинската визия за сигурност до 2030 г.

“Това е стратегически документ с прагматични цели. През 2025 г. със СДВР изготвихме указания до районните администрации относно имотните измами. И отчетохме 2 пъти повече предотвратени случаи, тоест пресечени опити за имотни измами”, казва зам.-кметът.

Той ще управлява дирекцията по аварийна помощ и превенция, която е на първа линия при всякакви инциденти в столицата, и тази по сигурност. Иска да продължи развитието на видеонаблюдението и да подобри противодействието срещу увреждане на обществено имущество. Ще отговаря и за опазването на обществения ред при протести и мащабни спортни и културни прояви, на каквито София постоянно е арена.

Друга задача е ефективното прилагане на закона при нарушения на забраната за вдигане на шум през нощта. И макар институциите, които следят за спазването на правилата, да не са една и две, доц. Милушев още през 2024 г. инициира създаването на процедура за съвместна дейност на общината, МВР и РЗИ за действие. Акцент в работата му ще бъде и повишаване на пътната безопасност.

“Сигурността не трябва да се разглежда само в контекста на престъпност, тероризъм и др. Тя е доста по-широко понятие”, казва доц. Милушев. И разказва как през 2025 г. СДВР и общината направили анализ на пътно-транспортните произшествия, станали на пешеходни пътеки, и после рисковите места са обезопасени, като засега на тях няма нови инциденти.

“Решението е всички институции да си взаимодействаме, да извеждаме причини и предпоставки за катастрофи, противообществени прояви и да се опитваме заедно, привличайки на наша страна и обществото, да намаляват жертвите на пътя, хулиганските прояви, увреждането на обществено имущество”, казва той.

А велосипедистите в София, които искат повече велоалеи, ще срещнат подкрепа, защото той е единственият

зам.-кмет, който ходи на работа с колело

Превърнал е карането му в свой начин на живот и не може без него. Нещо като сутрешното кафе, с което мнозина започват деня си. Признава, че не обича да шофира, и е категоричен, че “велосипедът е най-доброто средство за придвижване в града”.

“Искам да призова всички, които ползват електрически превозни средства и велосипеди - да уважаваме пешеходците. Спри, пропусни майка с количка. Изчакай, нищо няма да се случи. Случвало се е някой невнимателен водач да даде леко назад например и да ме притесни. Тогава спирам, говорим си, извиняваме се един на друг и после човек се чувства добре”, убеден е доц. Милушев и признава, че всеки ден изминава с велосипеда по 5 км в посока.

Най-важно обаче му е времето, прекарано със сина му. Младежът се занимава активно със спорт. Баща му държал много на това и го запалил по спорта от малък. Всъщност самият Милушев навремето се е занимавал със спортно ориентиране и биатлон. Има даже и медали.

“Спортът е най-доброто, което може да предпази децата от залитане в грешна посока, да ги държи далеч от компютрите и социалните мрежи. Времето сред природата - също. Имаме прекрасна планина близо до нас. Когато синът ми беше малък, си бях купил специална раница, в която го носех, и редовно се качвахме на Витоша”, разказва той.