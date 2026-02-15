Стара река в Пещера повиши нивото си от проливните дъждове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Река Стара река в Пещера чувствително е повишила нивото вследствие на падналите значителни количества валежи на територията на Нова махала и гр. Батак, както и в резултат на повишените температури и интензивното снеготопене. Това съобщиха от Община Пещера. Ресорните органи в Община Пещера, съвместно със служители на НЕК Предприятие "Язовири и каскади", извършват постоянен мониторинг на обстановката и следят водните количества.

По данни на общинското ръководство към настоящия момент няма опасност от преливане на реката и заливане на имоти. Обстановката е спокойна.

Общината поддържа непрекъсната координация с Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", като коритото на Стара река остава под постоянно наблюдение.

При промяна в обстановката гражданите ще бъдат своевременно информирани.