ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп обеща 5 млрд. долара за Газа от Съвета за ми...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22292314 www.24chasa.bg

Стара река в Пещера повиши нивото си от проливните дъждове

Диана Варникова

[email protected]

1492
Нивото на Стара река в Пещера днес

Река Стара река в Пещера чувствително е повишила нивото вследствие на падналите значителни количества валежи на територията на Нова махала и гр. Батак, както и в резултат на повишените температури и интензивното снеготопене. Това съобщиха от Община Пещера. Ресорните органи в Община Пещера, съвместно със служители на НЕК Предприятие "Язовири и каскади", извършват постоянен мониторинг на обстановката и следят водните количества.

По данни на общинското ръководство към настоящия момент няма опасност от преливане на реката и заливане на имоти. Обстановката е спокойна.

Общината поддържа непрекъсната координация с Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", като коритото на Стара река остава под постоянно наблюдение.

При промяна в обстановката гражданите ще бъдат своевременно информирани.

Нивото на Стара река в Пещера днес

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите