Майката на Николай Златков: Калушев завеща всичко на Сашо и Ники

Телефоните на Деян и приятелката му са изключени, нямам връзка с тях, каза жената

Ралица Асенова поиска извинение от всички държавни лица и защита за близките на убитите

Разграничавам се от думите на Валери и майка му, категорично заяви Асенова

Ивайло Калушев има завещание. Аз знам какво съдържа то и съм облекчена, че не само аз знам за него. Завещанието на Калушев, всичко, което той притежава, отива на двете деца, въпреки че моят син вече е голям. За Сашо и за Ники.

Това каза в предаването "На фокус" Ралица Асенова - майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче.

"Не виждам логиката на психопата убиец, педофил и т.н., да остави всичко на тези две деца. Аз нямам претенции за това завещание. Това за мен е абсолютно доказателство, че този човек не е способен нито на убийство, нито на самоубийство. Той е най-щедрият, най-добрият човек", каза Асенова.

Жената категорично заяви, че никога не е помагала финансово на Калушев и организацията. Каза, че никога не е искано нещо нито от нея, нито от родителите на Сашо.

"Когато съм опитала да давам нещо, съм била спирана с обясненията, че няма нужда", обясни тя.

По думите й отношението към жертвите и близките им е нечовешко и затова е решила отново да говори пред телевизията.

Ралица Асенова каза, че познава и Деян (б.р. - Деян Илиев, който подал сигнала за тримата загинали в хижата). Малко преди 12 часа в понеделник, 2 февруари, Илиев й се обадил, за да й каже, че хижата гори.

"Накара ме да седна и ми каза, че Ивей (б.р. - Ивайло Иванов, един от загиналите) е мъртъв. Каза ми, че има още двама мъртви и че нещо ужасяващо се е случило. Изпаднах в истерия, затворих му телефона и започнах истерично да звъня на всички. Бяха им изключени телефоните. Върнах обаждане на Деян и го попитах откъде знае, че това са умрелите. Тогава той ми каза, че са били пред хижата един до друг. Той ми спести, аз от него не разбрах, че са с огнестрелни рани", разказа майката разстроена.

Според разказа й тя казала на Илиев, че тръгва за село Българи.

"Няколко разговора имах с него. Той е видял Дечо, Ивей и Пламен предния ден. Всички знаехме, че другите трима са с кемпера на морето", продължи тя.

Асенова каза, че в момента няма връзка с Деян и е изключително притеснена за него и приятелката му.

"Телефоните им са изключени. Той беше на Петрохан до последно с всички полицейски екипи. Връщайки се от Българи започнах да разсъждавам, че ще го вземат за разпит, на следващия ден спря да получава съобщения. Не можем да го намерим. Притеснена съм за него", сподели тя.

"В сряда отидох доброволно да дам показания и исках информация за Деян", разказа жената.

Тя твърди, че Деян е бил разпитван 12 часа, а при нейния първоначален разпит и станало ясно, че се върви по една линия - че те са виновни.

"Наех си адвокат и тя ми каза, че показанията ми не са официално записани. Разпитът ми беше този петък, започна с "кога е роден Ники" и когато свърши адвокатката ми каза, че искам да кажа неща, свързани с убийствата. Отговорът беше, че не може, защото това са две различни досъдебни производства. Адвокатката ми каза, че това няма абсолютно никакво значение. Показанията бяха записани с огромни усилия на адвокатката ми", обясни жената.

Относно Валери, който свидетелства срещу Калушев, и майка му София, която обяви сина си за "моралния убиец" на Калушев и останалите, Ралица заяви, че категорично се разграничава от тях.

"Предизвиквам Валери Андреев да се подложи на детектор на лъжата. Нямам капка доверие на никого, на нито една институция в момента. Категорично се разграничавам от всичко, което тези двама човека говориха", заяви тя.

"Със сина ми имах и имам връзка, каквото пожелавам на всеки да има. Винаги сме били близки и сме общували абсолютно винаги. Никога не ми е казвал за проблеми във вътрешността на групата. Заплахи е имало от местните бабаити на Монтана, хора, свързани с бракониерство и всичките тези неща", каза майката на Златков.

Според нея мъжете не са работели с ДАНС, но с Гранична полиция - да. "Неведнъж са молени заради оборудването, което имат, да участват в различни акции".

Ралица Асенова поиска от името на загиналите и близките им публично извинение от всички държавни лица.

"Това са жертви и аз призовавам да излязат да се извинят публично. Настоявам и за международно независимо разследване по този случай. Обръщам се и към президента на Република България Илияна Йотова, омбудсмана, изисквам закрила за Деян и неговата приятелка и за всички нас, близките на загиналите", каза жената.

През сълзи Асенова пожела да завърши разказа си с по няколко думи за всички загинали.

"Синът ми беше и е изключително човешко същество. Притежаваше сила ,смелост. Най-честният човек, който познавам, винаги помагаше на всички. Ходеше и събираше наранени животинки и се опитваха да ги спасяват. Моят син не е педофил, не е убиец, не е самоубиец. Сашо - най-красивото, най-милото създание, най-щастливият тийнейджър. Това дете беше невероятно. Безкрайно съм щастлива, че последния път му подарих перо с мастилница и той беше много щастлив. Ивайло Калушев - няма такъв човек, няма такова сърце, няма такива познания. Всичко, което аз знам за живота, всичко хубаво в моя живот съм научила от него - състрадание, търпение, емпатия. Каквото и да кажа за него е нищожно - Ивайло Калушев е изключително човешко същество. Ивей е човекът-слънце, усмивка. Каквото и да кажа ще е малко, много близък до сърцето ми, изключително добър и интелигентен. Пламен - много фин човек, благ, мил. Дечо го познавам най-малко, безкрайно благодарна съм, че му подарих картина. Беше талантлив и правеше керамични фигури".