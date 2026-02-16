През лятото режим, сега заради обилни дъждове язовири преливат - пълни са с вода за пиене (Графика)

За половин милион българи тя не достигаше миналото лято, сега - само за 25 хиляди

Падналите дъждове през изминалата седмица напълниха страната с преливащи язовири. Но и донесоха успокоение, че май през лятото на 2026 г. няма да има режим на водата за пиене.

Водоемите, които се ползват за битови нужди, са пълни с 10% повече вода спрямо същия период на миналата година. Данни на Министерството на околната среда и водите показват, че към 13 февруари язовирите за питейно водоснабдяване са запълнени на 74% от общия им обем и 70% от полезния. На същата дата през 2025 г. цифрите са били съответно 63% и 57%.

Че има достатъчно вода, се потвърждава и от данните на регионалното министерство, което води справка за населението на режим. По последни данни те са едва 25 хиляди, като най-много граждани с пресъхнали чешми има в района на Велико Търново - 9931, които черпят вода от язовир “Йовковци”. В Търговищко на режим са 7161 души, а в Перник - 5363 души. За сравнение, миналото лято в най-тежките дни режимът на водоподаване бе засегнал близо половин милион българи.

Вода има и за земеделците, които иначе често се оплакват от недостиг на ресурс за напояване. Язовирите, предназначени за тях, са пълни на 50% от общия си обем, а тези за енергетиката - на 85%.

Обилните валежи обаче доведоха и до значително повишаване на притока към язовирите от

каскада “Арда”, което пък доведе до наводняване на пътища. Системата включва трите ключови съоръжения по течението на реката – язовирите “Кърджали”, “Студен кладенец” и “Ивайловград”. Заради изсипалото се количество дъжд бяха засегнати и пътни участъци – на места са залети от вода или са се образували свлачища, които временно затрудняват придвижването.

Областният управител на Кърджали

Никола Чанев увери преди дни, че няма

бедстващи хора “В шестте села около моста към Китница достъпът е временно прекъснат, но при спиране на валежите се очаква водата да се оттече и преминаването да бъде възстановено”, посочи той.

По думите му контролирано през преливниците се изпускат двата големи язовира - “Кърджали” и “Студен кладенец”. На първия се наложило да се отворят две от четири клапи, а на втория - пет от девет.

Към момента преливат пет язовира, сочат данните от ежедневния бюлетин за водите на екоминистерството.

Язовир “Панчарево” прелива с 19 кубични метра в секунда. Постъпващият приток в язовира в петък се равнява на 19,211 кубични метра в секунда, а размерът на дневния разход и прелялото количество се равняват на 19,507 кубични метра в секунда При язовир “Пчелина” прелялото количество е 13,762 кубични метра в секунда. Наличният обем е 54,3 млн. м3, което представлява 100,18% от общия му обем.

Язовир “Студена” се изпуска контролирано с 0,793 м3/ сек. Постъпващият приток във водоема е 1,437 кубични метра в секунда. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,437 кубични метра в секунда.

Относно “Ивайловград” той прелива с 156,955 кубични метра в секунда.

Според графика за ползване на вода от питейно-битовите водоеми за февруари сливенци, които разчитат на язовир “Асеновец”, ще имат достъп до 1,2 млн. кубични метра.

От язовир “Ясна поляна”, който дава вода на Бургас, се отпускат 1 млн. кубика вода за пиене, малко повече от миналата година, когато са били 800 хил.

Основният водоем, който снабдява Варна и Бургас, е “Камчия”. Общият му обем е 233,5 млн. кубика, а в него има 75, 374 млн. От тях 5,685 млн. ще се ползват за пиене, като 2 млн. отиват за Варна, а 3,5 млн. - за Бургас. Тази година отпуснатите количества са повече спрямо същия период на миналата година, когато са били 5,580 млн. кубика.

Язовир “Тича” пък се ползва за пиене от Шумен и Търговище. Нивата при него остават почти без промяна. В Шумен разполагат с 2,2 млн. кубика, а в Търговище - с 800 хил. За същия период на миналата година отпуснатите количествата са били съответно 2,200 млн. и 700 хил.

Ограничения няма и за

столичани Опуснатите количества за пиене от язовир “Искър” са 11,100 млн. кубика и са с лека промяна спрямо предходната година през февруари, когато софиянци са разполагали с 11,5 млн. Същото важи и за язовир “Бели Искър”.

“Дяково” е язовирът, който снабдява Дупница с вода за пиене. При него стойностите също запазват нивата си спрямо миналогодишните - 415 хил. кубика.

За Велико Търново от язовир “Йовковци” ще има 1,6 млн. кубика. 650 хиляди кубика отиват за Габрово от язовир “Христо Смирненски”, колкото са имали и за същия период на 2025 г.

С 1,2 млн. кубика ще разполагат във Враца, а с 0,900 хил. - в Монтана, които черпят вода от “Среченска бара”. Миналата година съответно са разполагали с по 800 хиляди. За язовирите “Боровица”, “Студена” тенденцията е запазване на миналогодишните нива и остават без промяна в обемите вода за пиене.