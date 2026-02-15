Васил Терзиев познавал и шестимата мъртви, виждали се 9-10 пъти и сами му поискали пари

Дарението превел лично на намерения пред хижа "Петрохан" Ивайло Иванов

Виждал Николай Златков и 15-годишния Алекс през лятото, затова не се чудил защо не са на училище. Били умни и чели много книги

Столичният кмет Васил Терзиев е познавал и шестимата мъртви от кървавата сага "Петрохан". Общо се е виждал с тях 9-10 пъти и сами са го помолили да им дари пари. Това разказа самият той пред "120 минути" по bTV.

Той все още не е потърсен от службите, за да даде показания, въпреки че беше от първите, които признаха публично, че е познавал жертвите. Направи го още преди да намерят вторите три трупа край връх Околчица.

"Срещал съм и шестимата. Някои по-често от други. Запознахме се случайно есента на 2022 г. Видях се с мой познат в по-голяма компания, видя, че съм изморен, и ми предложи да се качим до хижата, където имал приятели. С тях говорихме какво правят там, че се занимават с опазване на гората, за Мексико", разказа Терзиев. Първия път са били Ивайло Калушев, Пламен Иванов, Ивайло Иванов и Дечо Василев. Останал да нощува в хижата, други гости нямало.

За дарение го помолили те самите година по-късно. Когато се виждали, карали мотори, правили обходи с високопроходимия им джип, показвали му горите и забележителности. Виждали се 9-10 пъти общо. А преди да дари, са се виждали 2-3 пъти. Те посочили сумата, казали за какво им е необходима и Терзиев се съгласил. Превел 70-80 хил. евро.

Терзиев отново обясни, че е дарявал милиони левове лични пари за всякакви каузи - за здраве, образование, за щети след природни бедствия, за болници. Обясни, че е дарявал и на други природозащитни организации, но не и на такива с рейнджърски амбиции. Решил да го направи, понеже се сече поголовно и това е негова лична кауза.

"Дарението е преведено на Ивайло Иванов, не на сдружението, такава беше молбата им. Зададох си въпроса защо го искат на лична банкова сметка. Попитах ги. Отговорът беше задоволителен", обясни кметът. Затова и дарението не фигурира в отчетите на НПО-то на планинарите - "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Терзиев усещал, че двамата Ивайловци са по-високо в йерархията, другите ги слушали. Като цяло групата била доста организирана. Направили му положително впечатление, затова и решил да подкрепи каузата им да опазват гората.

"Видях сплотена група хора, които дълги години бяха прекарали заедно, познаваха се много добре и изглеждаха като добре споен екип", спомни си кметът.

"Деца съм виждал много по-късно, едно от тях е Алекс. Първо видях Николай Златков, който също ми направим много добро впечатление. Ерудирани, начетени, събеседници на всяка тема, скромни, смирени. Това са лични впечатления", посочи Терзиев.

Децата били много умни, чели класики на английски, философия и наука. Ходил е основно лятото, затова и не се чудил защо децата не са ходили на училище. Не останал с впечатление обаче Александър Макулев да живее в хижата постоянно.