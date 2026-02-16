Киберсигурност, кетъринг, малък и среден бизнес - част от новите професии от следващата година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Училища в Бургас и в областта ще издават дипломи по атрактивни специалности

Бургас продължава традицията да изненадва трудовия пазар с нови нетрадиционни специалности за средното образование. От новата учебна година в някои училища в областта ще се учи за

професии, за които досега знанията са се усвоявали в университети

или по специализирани курсове. Някои от тях са по селата, където не са и мечтали да издават дипломи с професии, които се учат в големите градове.

В 11 училища ще се предлагат изцяло нови професии, планирани в съответствие с новия списък на професиите за професионално образование и обучение, паралелно с това 7 учебни заведения в областта въвеждат обучение в нови профили. Това се разбра при одобрението на държавния план-прием за учебната 2026-2027 г. в Бургаска област, който бе предложен от Регионалното управление на образованието и приет от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

Така например за първи път в бургаското СУ "Йордан Йовков" след завършването му ще се дават дипломи по професия киберсигурност, а "Св. св. Кирил и Методий" ще утвърждава специалисти по дизайн на дигитални и печатни медии.

В Професионалната гимназия по селско стопанство "Златна нива" в Айтос от новата учебна година ще може да се кандидатства за флористика и озеленяване, а Техническата гимназия в Бургас ще приеме наесен първия випуск по индустриален дизайн и технологии. Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" излиза на образователния пазар с професия информационна инфраструктура.

С нови специалности изненадват и морските общини

Професия екскурзовод предлага за първи път СУ "Никола Вапцаров" в Царево, а за ресторантьорство и кетъринг ще се учи в СУ "Христо Ботев" в созополското село Зидарово.

Дори в най-отдалеченото село от Бургас - Трънак, сгушено в полите на Руенския Балкан, се открива модерна специалност като "Информационни системи". В Карнобат пък отсега нататък ще може да се вземе диплома за малък и среден бизнес в СУ "Св. св. Кирил и Методий".

Държавният план-прием е изготвен с цел максимално съответствие с нуждите на пазара на труда, като при планирането са отчетени данните на Агенцията по заетостта, както и предоставените предложения и заявки от работодатели и техните представителни организации, коментираха експерти.

Дуалното обучение остава сред приоритетите, като за VIII клас са планирани паралелки в 5 училища.

В Бургаска област приемът в VIII клас ще се реализира в общо 54 училища. От тях 16 са професионалните гимназии, 7 профилирани (две от тях частни), 26 средни училища (едно частно), 3 обединени училища, Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" в Бургас и спортното училище "Юрий Гагарин".