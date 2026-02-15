Кметът на Несебър: Училището в село Гюльовца вече има физкултурен салон

Община Несебър осъществи още една цел в последователната си образователна политика – вече е факт и новият физкултурен салон в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в село Гюльовца.

"Реализацията на обекта осигурява провеждане на пълноценни учебни часове по физическо възпитание, способства за осъществяване на разнообразни спортни дейности в училището през студените месеци и повишаване на двигателния режим на учениците", каза кметът на Несебър Николай Димитров по време на откриването на физкултурния салон. И допълни: "Нашите учебни заведения разполагат със съвременна база, която непрекъснато развиваме и надграждаме. Стремим се всяко училище да предоставя качествено образование и комфортни условия независимо от населеното място".

По време на официалното откриване на обекта се проведе демонстрация на различни спортни игри от възпитаниците на учебното заведение. За усилията и старанието си учениците бяха аплодирани от Николай Димитров, кмета на Гюльовца Жельо Желев, зам.-кмета на общината Иван Гургов, директора на училището Николай Атанасов, учители и гости.

Физкултурният салон е едноетажна пристройка към съществуващата сграда на учебното заведение, свързана с топла връзка към нея. Достъпът към него се осъществява чрез закрит коридор.

Новият салон в училището, който е проект с висока обществена значимост, е осъществен с финансиране по "Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024–2026" на МОН.

За да стимулира развитието на спортни и двигателни навици у деца и подрастващи, преди няколко години община Несебър изгради в Гюльовца и нова детска площадка за малчугани от 3 до 12 г., основно бе ремонтирано и спортното игрище в двора на училището.

Администрацията е планирала да изгради фитнес на открито в селото, както и да ремонтира съществуваща детска площадка в парка на селото.