В 18-хилядния Гоце Делчев се раждат президенти, премиери и даже кмет на София

Това е Градът на Росен Плевнелиев, Андрей Гюров, Николай Добрев, а Мария Габриел е от близкото Хаджидимово

Как да не наречеш 18-хилядния град Гоце Делчев люпилня на политици, след като на два от най-високите постове в държавата през последните години застават родени именно в полите на Пирин?

След президента Росен Плевнелиев (2012-2017) идва министър-председател (служебен), който също е роден в града, носещ името на войводата. Навършилият 50 г. на 31 декември 2025 г. Андрей Гюров получи мандат от президента Илияна Йотова и вече реди служебен кабинет.

А и не само тези две важни позиции са заети от земляци. Много министри, лидери на партии и други висши държавници са с корени оттам.

Най-голяма гордост за жителите на града, носещ до 1950 г. името Неврокоп, е първият им кмет след Освобождението – Пейо Яворов

На 16 октомври 1912 г. войските на ген. Ковачев и македонските чети навлизат и освобождават Неврокоп. Ден по-късно на заседание на местния революционен комитет Яворов е избран единодушно за кмет на освободения град. На този пост той остава само 5 дни, след което тръгва с частите си към Драма. Но успява да открие първата градска болница и първата пощенска станция.

Градът е уникален и с това, че в него е седалището на Неврокопската епархия, която е единствена от 13-те у нас, чието седалище не е в областен град, а новата сграда на митрополията е много впечатляваща.

Местните жители са известни с патриотизма си и чувството за принадлежност към общността и взаимна подкрепа, независимо къде живеят. За тях Гоце Делчев е Градът.

Сега отново България ще си припомни за Града в очакване да бъде назначен на поста новият служебен премиер Андрей Гюров, който е първият кадър не само от Гоце Делчев, но и от Благоевградска област, заставащ на върха на изпълнителната власт.

Роден в семейство на инженери, той завършва Природо-математическата гимназия в Благоевград, а след това учи 2 г. икономика в Софийския университет. Заминава за САЩ, където през 1999-а получава бакалавърска степен по икономика в университета "Труман" в Мисури. АНДРЕЙ ГЮРОВ

През 2010 г. започва работа като преподавател в Американския университет в Благоевград във Факултета по икономика и бизнес администрация. Гюров е сред учредителите на "Да, България", а през септември 2021 г. се присъединява към "Продължаваме промяната". Води листата за Благоевградска област и е избран за депутат и председател на ПГ в 47-ото, 48-ото и 49-ото НС. От юли 2023 г. е подуправител на БНБ с ресор "Емисионно управление" и член на УС на Централната банка.

Малко по-късно е отстранен временно заради несъвместимост на заеманата длъжност с участието му в други дейности и оттогава е в отпуск. Гюров обжалва решението на УС на БНБ и решението на КПК. Административният съд – София-град, прие, че решението на КПК е нищожно, но то не е влязло в сила, тъй като беше оспорено пред ВАС, който пък спря делото, защото чака произнасянето на съда в Люксембург. Андрей Гюров е семеен, с двама синове - Александър, на 21 г., и Владимир, на 19 г. Гюров е заедно със съпругата си Станислава още от студентските им години в София. Тя работи в Института по английски език на Американския университет в Благоевград.

Андрей Гюров активно спортува, той е сред редовните участници в международния ултракрос, триатлона "Лъвско сърце", където има 3 км плуване, 96 км колоездене и 21 км бягане, и е сред първите в своята възрастова категория.

В най-новата история ще остане роденият в Гоце Делчев Росен Плевнелиев, четвъртият президент на България. Когато е на 10 г., семейството му се мести в Благоевгад, където завършва математическата гимназия. Висшето си образование получава в Техническия университет в София. Министър е на регионалното развитие в първото правителство на Бойко Борисов, а след това е избран за президент.

Николай Добрев и синът му Кирил Добрев са другите знакови лица на град Гоце Делчев. Бащата е роден през 1947 г., почина едва на 51 г. Работи в ДКМС и достига до първи секретар на ОК и ЦК. Две години е кмет на столичната община "Надежда". През 1991-а става депутат и член на ВС на БСП, а след това и на ИБ. Министър на МВР е през 1996-1997 г. в кабинета на Жан Виденов. Играе важна роля за успокояване на политическата криза в началото на 1997 г. Синът му Кирил Добрев е емблематично лице на БСП, все още не се е докоснал до изпълнителната власт, но пък е депутат в 6 парламента. НИКОЛАЙ ДОБРЕВ

Роденият в Гоце Делчев Илко Семерджиев е бил зам.-министър на здравеопазването в кабинета на Любен Беров, но подава оставка, несъгласен със здравната политика. След това е отново зам.-министър в правителствата на Стефан Софиянски и Иван Костов и с промените в МС става министър в края на декември 1999 г. В периода януари – май 2017 г. е вицепремиер и министър на здравеопазването в служебното правителство на Огнян Герджиков.

Друг министър, но без портфейл бе роденият в Гоце Делчев Александър Праматарски. След смъртта на Стефан Савов на 8 януари 2000 г. Праматарски е избран за председател на Демократическата партия. Тя се включва в коалицията ОДС и след победата на изборите през 1997 г. и при промяна в състава на правителството на Иван Костов от 1999 до 2001 г. Праматарски е министър без портфейл. Бил е депутат във Великото НС, 36-ото, 38-ото, 39-ото и 40-ото НС.

Зам.-министърът на финансите в кабинета на Сакскобургготски и на Станишев Нахит Зия също е неврокопчанин. След участие в изпълнителната власт от квотата на ДПС той става депутат през 2005 г., но през следващата година е тежко ранен при катастрофа, изпада в кома и 11 г. по-късно умира.

С участие в изпълнителната власт като зам.-министър е Георги Самандов с корени от Гоце Делчев и прекарал детските си години там. Той е назначен за зам.-министър на енергетиката от служебното правителство на Стефан Янев, а след това е сред учредителите на "Български възход". Става депутат в 48-ото НС, а след това отново и досега е на поста зам.-министър на енергетиката.

Макар и роден в Елхово, докато родителите му живеят временно там, заради работата на баща му в Българската армия 38-годишният Самандов се смята за гоцеделчевец, защото баща му ген. Атанас Самандов, един от знаковите генерали в армията, е роден в Града.

Кметът на Гоце Делчев Владимир Москов, който е на поста от 31 г. и кара 8-и мандат, е сред знаковите лица на БСП. Той бе зам. на Корнелия Нинова и дори за месец през 2020 г. е изпълняващ длъжността председател, когато Нинова излиза в отпуск, за да води кампанията си за пряк избор на лидер на партията.

Говорителят и прессекретар на НДСВ, а после и директор на информационната служба в правителството на Сакскобургготски Цветелина Узунова е от Гоце Делчев. И макар да не продължава кариерата си в политиката, тя остава знаково лице от времето на управлението на царя. МАРИЯ ГАБРИЕЛ

Военният съветник на премиера Филип Димитров ген.-майор Марин Маринов е роден в Неврокоп през 1926 г. Бил е командир на полк, бригада и дивизия.

Посланикът ни в Русия Атанас Кръстин, дипломат от кариерата, също е от Гоце Делчев. Завършва международни отношения в София, после и в Москва.

Специализира в дипломатически курс в Берлин и преминава курс в "Джордж Маршал" - център по въпросите на сигурността във ФРГ. През 1987 г. постъпва на дипломатическа служба в МВнР. Работи в различни звена и преминава всички дипломатически рангове - от аташе до посланик в редица представителства на България в Европа и Азия. Назначен е за секретар по външната политика на президента Румен Радев през януари 2017 г.

Още през годините на соца гоцеделчевци имат свои хора по високите етажи на властта. Роденият през 1934 г. в тогавашен Неврокоп Петър Междуречки е сред важните политици от БКП, дипломат от кариерата и служител на ДС. Семейството му се мести да живее в София, когато той е на 2 г. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет, а след това и външна търговия в Западен Берлин През 1962 г. постъпва на работа в МВнР, завършва и международни отношения в Москва. Той е първият български посланик в Бон след установяване на дипломатически отношения с ФРГ и последният в ГДР преди обединението.

Бил е агент, а след това и щатен служител на Първо управление на ДС. Бил е депутат в 7-ото и 8-ото НС. От март 1978 г. до юни 1986 г. е председател на Столичния градски народен съвет – кмет на София. По негово време е изграден НДК, реконструирани са кв. "Иван Вазов" и Южният парк, разширен е бул. "България" и др. Умира през 2018-а на 83-годишна възраст.

Роденият през 1927 г. в Неврокоп администратор и публицист Петър Япов е смятан за един от най-приближените до Людмила Живкова. След като завършва гимназия в родния си град, той е административен секретар на министъра на външните работи и подпредседател на МС Владимир Поптомов, после е секретар и в кабинета на министъра без портфейл в правителството на Тодор Живков Митко Григоров.

Макар и да не е родена в Гоце Делчев, Мария Габриел също е от този край. Родена е в близкия град Хаджидимово и кариерата е свързана с ГЕРБ. Била е евродепутат, зам.-председател на ЕНП Жени и зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент, еврокомисар за цифровата икономика и общество, както и еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

На 6 юни 2023 г. става вицепремиер и министър на външните работи в правителството на сглобката с премиер Николай Денков. Наскоро бе избрана за помощник генерален секретар на ЮНЕСКО с ресор "Комуникация и информация".