Река Доспатска наводни къщи в с.Побит камък

Диана Варникова

440
Река Чепинска излезе от коритото си

След обилните валежи, продължава да бъде критично положението в с. Побит камък. Река Доспатска излезна от коритото си и няколко къщи в селото бяха наводнени. Това съобщи кметът на Община Сърница Неби Бозов. Той благодари на екипите на Община Сърница, пожарната и Държавно горско стопанство, които помогнаха на хората да отводнят домовете си. Има дежурни екипи на Община Сърница, които ще дежурят и при нужда ще окажат помощ - може да се свързвате с тях на телефон 0885202439, или ако нямате обхват на тел. 112, подчерта кметът.

В следствие на обилните валежи в последните часове е налице запушване на тунела, отвеждащ водите на река Чепинска към яз.Батак. Водните потоци се разливат върху пътното платно на републиканския път, като състоянието в отсечката на падналите скали е най-лошо – пътят е непроходим.

Пътят Велинград-Сърница е изцяло затворен, като са на терен екипи на полицията, които спират движението с цел осигурявате на безопасност.

Кметът на Сърница призова гражданите да не предприемат пътувания по пътя Велинград-Сърница и да използват обходния маршрут по пътя Доспат- Батак.

Неби Бозов е информирал за кризиснаната ситуация областния управител на област Пазарджик, АПИ и кмета на Община Велинград - тъй като въпросния участък е на територията на Община Велинград. "Призовах всички институции за бързи и спешни действия, за да може час по-скоро да се почисти река Чепинска и да се отвори пътя", допълни кметът на Община Сърница.

Река Чепинска излезе от коритото си
