Подсъдимият за блудство с дете фотограф от Пловдив съди затвора, карали го да слуша сектантски проповеди

Подсъдимият за блудство и създаване на порнографски материали фотограф от Пловдив Димитър Дардов заведе още едно дело срещу главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и поиска обезщетение от 20 000 за несгодите зад решетките. Сред страданията, които изброява в исковата си молба, освен обичайните като пренаселеността в килиите, мръсотията и пушенето, този пъти фигурира и оплакване на религиозна основа. Дардов твърди, че е неглижирано правото му на вероизповедание, многократно му отказвали достъп до свещеник, нямало как да запали свещ, да погледне осветена икона, да чете требник и да пречисти тялото си с нафора и тамян. А през декември 2024 г. бил вербуван да присъства на коледен концерт, на който го принудили да слуша проповедници адвентисти и протестанти, и карали осъдените да пеят сектантски песнопения. Бил принуден да присъства на проповед и песнопения на Евангелската църква и в началото на 2025-а.

Пловдивският административен съд не намира доказателства за потъпкването на религиозните права на Дардов, но заради липсата на достатъчно жилищна площ в част от престоя му в затвора, както и заради настаняването му в една килия с пушачи, постановява да му бъде изплатена компенсация от 1000 лв. Решението е окончателно.

Димитър Дардов получи 7 години затвор и глоба от 5000 лв. за блудство с малко момиче във вила на Върховръх, оставено от майка му на фотографа да го гледа, както и за създаването на 6 клипа, "изобразяващи реални блудствени действия и похотливо показване на половите органи", от Районния съд в Пловдив. Втората инстанция намали наказанието на 4 години и 3000 лв., но апелативните магистрати върнаха делото за ново разглеждане в Окръжния съд.