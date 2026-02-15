На 19.02 пращаме при Тръмп представител без право на глас и ангажимент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският президент Илияна Йотова се срещна по време на 62-ата Мюнхенска конференция с върховния представител за Газа Николай Младенов.

Държавният глава е споделил, че София може да няма представител на срещата на върха на Съвета за за мира във Вашингтон на 19 февруари.

"Аз няма да присъствам, тогава трябва да издам укази за служебен кабинет и насрочване на изборите за Народно събрание", обясни тя.

На 19 февруари реално президентът ще назначи новия министър-председател и настоящият Росен Желязков, който положи подпис като представител на държава учредител, ще е вече бивш и ще се върне като депутат в парламента.

Доналд Тръмп планира първото събиране точно 19 февруари, а целта е да се съберат пари за възстановяване на разрушената ивица Газа.

Сред членовете на "Съвета на мир", чиято идея е на американския президент засега освен България са Израел, Катар, Унгария, Турция, Саудитска Арабия, Беларус.

Неофициално пред "24 часа" дипроматически източници напомниха, че тъй като хартата за създаване на "Съвета за мир", не е била ратифицирана от българския парламент, евентуалното присъствие на български представител във Вашингтон ще е със съвещател глас и без ангажименти.