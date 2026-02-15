26 часа вълнения за Делян Добрев - “Опозицийо моя!”, както му казва Борисов, но и двамата лично опровергаха “развода” с ГЕРБ (Обзор)

Той е енергийното острие на ГЕРБ, което има позволение да защитава позиции, които не съвпадат с тези на партията

Подавал е два пъти оставка като депутат

Слуховете за моята смърт са силно преувеличени.

С този цитат на Марк Твен едно от знаковите лица в ГЕРБ - Делян Добрев, съобщи към 16 ч в неделя във фейсбук, че не напуска партията.

Сагата тръгна в събота, след като публикува профилна снимка на мъж, който е в планината нависоко и гледа към нови хоризонти. Към 14 ч сайтове започнаха да предполагат, че Добрев напуска ГЕРБ и политиката, но без потвърждение от него. Заговори се за силно напрежение в партията на Бойко Борисов заради реденето на листите. Дори за скандал с лидера, в който се споменават и други имена.

Вечерта пред “24 часа” Делян Добрев не отрече слуха за негово излизане от ГЕРБ, но не сподели подробности.

Добрев е човекът от ГЕРБ, на когото Борисов негласно е позволил да защитава позиции, които не съвпадат с тези на партията.

Някои подозират, че 47-годишният хасковлия казваше на глас това, което Борисов не си позволяваше да заяви публично.

Мълвата в събота застигна и зам.-шефката на парламентарната група Деница Сачева - че и тя напускала партията. “Една снимка струва повече от хиляда думи.

Никога не си тръгвам, когато е трудно

Точно когато е най-трудно, търся фенер и карам направо”, реагира обаче тя в неделя във фейсбук. Сподели снимка от пленарната зала, на която е рамо до рамо с лидера на ГЕРБ.

Зам.-председателят на НС Костадин Ангелов пък съобщи, че няма депозирана оставка на политика Добрев. “Той е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили през последните години”, посочи Ангелов.

И допълни, че ако Добрев реши да напусне, това ще бъде личен акт, но подчерта: “Силата на нашата партия не е в индивидуалностите, силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно”.

И в ранния следобед дойде постът на Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ. Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години.

Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство.

Скъпи неприятели,

Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!, написа още той.

Малко по-късно сайтът “Епицентър”, който пък беше се позовал на ПИК за Добрев, цитира лидера на ГЕРБ Бойко Борисов:

Забавлявам се с медийните измишльотини

за Делян Добрев. Утре сме заедно на оперативка. С Добрев не сме имали разногласия. Последните ни контакти с него бяха, когато му разреших да замине за САЩ. Сега се е върнал и утре ги свиквам всички на оперативка. Чух, че се говорело същото за Деница Сачева и за Росен Желязков. И това не е вярно. С Росен Желязков три пъти се чувах на ден, докато бе на Мюнхенската конференция.

В ГЕРБ казват, че и в неделя сутрин Бойко Борисов се е чул с премира в оставка, но нито един от двамата публично не казва какъв е бил разговорът по повод публикациите за напрежение сред ключови фигури на ГЕРБ.

Добрев е силният човек в енергетиката, независимо че сега е председател на комисията за бюджет и финанси в парламента. И е значима фигура в този сектор не защото беше министър в първия кабинет на Борисов (2012-2013 г.). Тогава той наследи Трайчо Трайков в мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Като дългогодишен председател на енергийната комисия в парламента, а и сега, като неин член, всички ключови промени и решения в този сектор се вземат с негово участие, а често и по негова идея - като се започне с въвеждането на бариери пред скъпите фотоволтаици с договори за компенсации, със стартирането, а след това замразяването на АЕЦ “Белене”, решението за продажба на руските реактори, започването на 7-и и 8-и блок на АЕЦ “Козлодуй”, либерализацията на пазара на електроенергия, включително и за бита, и модела за компенсации за домакинствата в сметките за ток.

В енергийната комисия по важни за държавата решения успяваше да обедини депутати от различни групи.

Доста години се смяташе, че и назначенията в държавните енергийни компании са повлияни от него. И сега някои в бранша твърдят, че това важи - новият шеф на ЕСО Кирил Георгиев, директорът на НЕК Георги Добрев и други.

Преди да бъде назначен за шеф на електропреносния оператор, Георгиев е председател на надзорния съвет на “Булгартрансгаз”, а до 21 ноември 2025 г. е и шеф на дирекция за управление на проекти в АЕЦ “Козлодуй”. Кариерата му в енергетиката започва през 2012 г., когато е назначен от тогавашния енергиен министър Делян Добрев за изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, преди това е бил общински съветник от ГЕРБ в София.

Шефът на НЕК Георги Добрев също е кадър на ГЕРБ, бил е предлаган през 2020 г. от партията за член на КЕВР. Бил е в БЕХ, в АЕЦ “Козлодуй” и в АЕЦ “Козлодуй” - Нови мощности” и в компанията “Южен поток”.

Публично известно е, че Петьо Иванов, директор на АЕЦ “Козлодуй” - “Нови мощности” е съученик на Добрев - това се знае от времето, когато депутатът беше министър на енергетиката.

А иначе сегашният министър на енергетиката Жечо Станков и шефът на БЕХ Валентин Николов с Добрев имат дългогодишна работа в енергийната комисия в НС.

26-часовите вълнения, че Добрев напуска ГЕРБ, отключиха различни предположения в енергетиката.

Като например, че напрежението е свързано с оставката на бившия шеф на ЕСО

Ангелин Цачев. Едни източници твърдят, че е имало напрягане заради присъединяването на солари и батерии и то е свързано с една от големите фирми в Европа - регистрираната в Германия Sunotec, която държи 10% от пазара за инсталиране на солари и батерии в Европа. Тя е с мажоритарен български собственик - Калоян Величков.

У нас компанията има доста проекти, включително и с “Електрохолд”, с която през 2024 г. построиха един от големите фотоволтаични паркове - този при Перник.

През юли 2025 г. компанията, която е водещ европейски доставчик на интегрирани решения в соларната енергетика, и Sungrow – глобален лидер в производството на фотоволтаични инвертори и системи за съхранение на енергия, са подписали споразумение за внедряване на 2,4 гигаватчаса батерийни системи за съхранение в рамките на множество мащабни проекти в Европа.

В България Sunotec работи по над 15 проекта за съхранение на енергия с различни клиенти, като някои от тях ще бъдат изградени с оборудване от Sungrow.

Но Добрев е добре запознат с дейността на всички големи (и не само) в енергетиката и по тази логика покрай него постоянно трябва да има искри.

Освен това източници от бранша казват, че тъкмо Добрев е бил за освобождаването на Цачев, който сега е в БЕХ.

Добрев е “остър камък” и за него се знае, че може да гласува против партийната повеля. Бойко Борисов дори шеговито се обръщаше към него с “опозицийо моя”.

По време на кабинета на сглобката “Денков - Габриел” водеше яростен сблъсък със съгражданина си Асен Василев. Добрев не подкрепи бюджета на сглобката. А при гласуването на дерогацията на “Лукойл” през ноември 2023-а дори внесе собствено предложение за незабавно прекратяване и бе единственият депутат от ГЕРБ, който гласува “за”.

Точно неговата група обаче застана зад него в двата най-шумни сюжета около Добрев - “Кумгейт” и “Апартаментгейт”. Първият избухва през 2017 г., когато Добрев оттегля доверието си от тогавашния кмет на Хасково Добри Беливанов. Елена Йончева, тогава депутатка от БСП, го обвини, че е създал “роднинско-клиентелистка мрежа” в община Хасково. Добрев подаде оставка от всички постове, а парламентът я отхвърли. БСП пък сезираха КС, който излезе с тълкуване, че оставката е личен акт и парламентът няма право да я гласува (или отхвърля), а само да я констатира. В крайна сметка той спечели дело за клевета срещу Йончева.

През 2019 г. сайтът “Биволъ” публикува информация, че майката, бащата и братовчедката на Добрев са закупили имоти в София на цени, по-ниски от пазарните. Този скандал доведе до втората оставка на Добрев като депутат, която този път беше приета от 44-ото НС.

В следващите две години той не заемаше държавни постове. И се завърна в парламента през 2021 г., където е и до днес.

