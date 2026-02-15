В записките на Иво Калушев: рисунки на фалоси, ПВУ, “Топлофикация”

Експерти по почерци ще изясняват дали са писани от него

Момчетата Николай и Александър - веднага след ламата в йерархията

Разностранни теми са вълнували Иво Калушев - от сексуални практики, илюстрирани с фалоси, през вредата от доматите и салатите до загубите на софийската “Топлофикация”, плана за възстановяване и устойчивост, зелени общински фондове и публично-частно партньорство. Всичко това става ясно от многото бележки, открити в помещенията, обитавани от Калушев в хижа “Петрохан”.

Дали обаче всички са писани от него, тепърва ще изяснява назначената почеркова експертиза. От бележките може да се направи извод, че обитателите в хижата не са били равнопоставени.

Там постоянно са живеели Калушев, Николай Златков, Александър Макулев, Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. В последните седмици преди трагедията е имало и непълнолетно момиче. Но то е било оставено в дома си при връщането на Калушев от с. Българи в края на януари. Другата жена, която е била близка приятелка на мъртвите мъже - Невена Станева, е била с тях в Мексико, но не и в хижа “Петрохан.

Разбира се, най-отгоре е бил ламата, който е изписван като Л. И., става ясно от записките. Впрочем никъде няма човек с цялото име, само с главна буква с точка. Например Н., за когото може да се предположи, че е 22-годишният Николай Златков, С. най-вероятно е Сашо, тоест 15-годишният Александър Макулев. П. би следвало да е Пламен Статев, Д. - Дечо Василев.

Безупречно отношение и възприятие към Скъпоценния лама. Спазване на всички забрани и инструкции от него, се посочва в една от бележките, която повече прилича на указание за поведение в къщата.

Даване на ясни сметки за длъжностите и финкциите на Н. и какво означава и представлява за вас. Виждане и разбиране на нивото, на което е С. - много високо, се посочва още в бележките. От тях може да се направи извод, че двете момчета - Николай и Александър, са били не само фаворити на Калушев, но и веднага след него в йерархията. Това вероятно обяснява и защо те срещат смъртта до връх Околчица, а не в хижата.

След като се установи чий е почеркът, записките ще бъдат проучени и от психолозите на МВР, които ще помогнат за изграждане на профил на мъртвите мъже и за някаква представа за живота в затвореното им общество. Причината е, че никой от тях не е жив, за да разкаже какво точно е станало.

Мило и добро отношение към всички. П. Пламен) и Д. (Дечо) също. Няма проблем да правиш забележки или да помагаш на един П. (Пламен) например, съветва авторът на бележките.

На секса е отделено подобаващо много място в бележките. Има и рисунки на фалоси. Като един от съветите е, че може да човек да се задоволява без страх и съмнения, когато усети блясък и желание, стига да се фокусира върху дървото на убежището.

От записките става ясно, че в къщата е имало и обитател, който е ядосвал ламата, защото той посочва, че “всички си крият недостатъци, но от време на време някой се олива”.

Според автора на бележките около въпросния човек, за когото той пише, имало натрупано прекалено много напрежение. Ситуацията станала такава, че двамата човека, които можели да му помогнат, вече не можели.

Не е ясно дали към същия или към друг, но в бележките се отбелязва, че всички вярвали в него, но се били притеснили. Моля те, не се разлигавяй пак, призавава го авторът. На друг лист пище:

Вие сте тук в качеството си на ученици - участници във възраждането на Ваджраяна традиция, не като обикновени хора. Има прекалено много обикновеност в теб. Това пише авторът на бележките, който не пропуска да отбележи, че толерантността на Иво била до безкрай експлоатирана.

Според текстовете лама Иво нямал нищо против всеки да си боядиса стаята в хижата в какъвто цвят иска. Но не бива да се спира да се медитира и дори когато стаята още не е дооправена.

От бележките се разбира, че ламата съветва да се внимава с доматите и салатите, защото били хубави, но опасни, медът бил ценен, а лютото да се избягва поне месец.

Не само медитация, хранене и секс практики са вълнували Калушев.

В бележките се споменава още планът за възстановяване и устойчивост с неговата абревиатура, национален план за енергия и климат, публично частно партньорство. Споменава се и “Топлофикация” - София, и се обръща внимание на загубите, дават се и препоръки.