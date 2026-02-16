За последно лама Иво имал гадже през 90-те, като дете Николай Златков намирал мексиканките за “табуретки”

Последното гадже жена на Иво Калушев било някъде през 90-те години на миналия век, вероятно докъм 2000 г. Това разказва пред разследващите Яни Макулев, баща на 15-годишния Алекс Макулев, който беше открит прострелян в главата в молитвена поза в кемпера на ламата. Самият Макулев заедно с цялото си семейство гостува на Калушев в Мексико през 2015 г. По това време там е и Валери, младият мъж, който първи подава сигнал срещу Калушев още през 2022 г. От разпитите по делото става ясно, че той харесал дъщерята на Макулев, докато са в Мексико. Валери и Деян Илиев, много приближен до Калушев, учили момичето да се гмурка с кислородна бутилка. Първо в басейна на къщата им в Канкун. След като преминало тези тренировки с Валери, момичето тренирало на плитко в река заедно Деян. По време на тренировките обаче с Валери се харесали и дори веднъж се целунали.

След известно време обаче Иво Калушев използвал един момент, когато бил близо до нея, и я предупредил да не бъде “толкова наивна”. Момичето възприело думите му като намек да не си мисли, че Валери много я харесва, а това само било моментно увлечение. След предупреждението девойката се отдръпнала.

При разпитите близките на шестимата мъртви мъже са питани дали приживе са имали приятелки.

От показанията става ясно, че 22-годишният Николай Златков никога не отворял тема за жени. В един от малкото разговори по този въпрос, и то още докато бил в Мексико, на 12-13 г., определил мексиканките като “табуретки”.

Ивайло Иванов пък, който е живял преди години в Япония, имал приятелка японка през 2017-2018 г., но поради голямото разстояние се разделили.

Темата за жените отваря и София Андреева, майка на Валери и близка сподвижничка на Иво Калушев.

Тя питала както него, така и останалите от хижата защо не създават отношения с жени.

“Правенето на любов ги замърсява енергийно и води до лоши последици както за тях, така и за жените, ако са обикновени, а не практикуващи йогини. Имаше много жени, които ги посещаваха, никоя от тях не прояви интерес към будизма, поради което не си намериха партньорки”, е обяснението на София Андреева.

