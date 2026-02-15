Росен Желязков: Заводът на “Райнметал” ще се строи от пролетта (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът в оставка договори партньорство с гиганта “Шварц Групе”, собственик на “Кауфланд” и “Лидъл”

Европа без Америка не може и Америка без Европа не може. Това заяви българският премиер в оставка Росен Желязков след края на визитата си на Мюнхенската конференция по сигурността.

На форума заедно с министъра на външните работи Георг Георгиев проведоха среща с върховния представител за Газа Николай Младенов. Тримата обсъдиха предизвикателствата пред мира в Близкия изток и възможностите България да се включи активно в процеса по възстановяване на Газа чрез експертна и техническа помощ. Желязков разговаря и с представители на немската компания “Райнметал” относно напредъка в стратегическия проект за завода за барут и снаряди.

“Очаквам строителството на завода на “Райнметал” у нас да започне през пролетта съгласно първоначалните планове”, обясни премиерът в оставка.

Възможностите за партньорства в изграждането на европейска информационна инфраструктура и развитието на проекти в областта на изкуствения интелект и киберсигурността бяха във фокуса на срещата на Желязков с главния изпълнителен директор на корпорацията “Шварц Групе” Герд Жарновски. Желязков представи възможностите на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) и неговия потенциал на световно ниво, както и перспективите за партньорство и съвместни проекти.

Дружеството, чиито приходи се оценяват на 175 млрд. евро, е собственик на веригите супермаркети “Кауфланд” и “Лидъл”.

