Шофьор спука гума и се блъсна в стълб в Розино, глобиха го и му взеха книжката

Санкциите са отменени, няма пострадали и не е бил длъжен да остане на мястото на инцидента

Шофьор, спукал гума и блъснал се в фолксвагена си в електрически стълб и бордюр в карловското село Розино, беше глобен със 70 лв. за допуснатото произшествие и лишен от книжка за 1 месец, защото не се обадил в полицията и не изчакал униформените на мястото. Той катастрофирал около 3,15 часа на 9 август м. г. По-късно през деня патрул посетил село и водачът обяснил, че при спукването на гумата въздушните възглавници се отворили, той загубил видимост и се ударил.

После обжалвал наложените му санкции и те вече са отменени от Районния съд в Карлово, защото не е ясно дали става дума за нарушаване на правилата за движение, или за случайно деяние. Отделно всеки шофьор е длъжен да остане на мястото на инцидента само ако има пострадали хора, а случаят не е такъв. МВР ще трябва да му плати разноските по делото от 255,65 евро.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред административните магистрати в Пловдив.