София Андреева зове роднините на жертвите от "Петрохан" да съдят сина й

София Андреева зове близките на загиналите от "Петрохан" да потърсят съдебна отговорност на сина й Валери.

Преди дни тя даде интервю за подкаста "Дневен ред", където разказа, че е завела детето си да живее при Ивайло Калушев и го набеди за "морален убиец" на шестимата мъже. На следващия ден той отговори със свое интервю за "Бърд", в което обвинява Калушев в педофилия и манипулиране.

"Призовавам роднините и близките на убитите да потърсят отговорност на Валери Валериев чрез съда. Настоявам за полиграф! Ще се присъединя", пише Андреева.

В интервюто си преди дни разказа, че детето й се е върнало от Мексико, където живяло с Калушев няколко години, в началото на 2017 г. след конфликт между двамата. Първоначално не казвал защо, после се оплакал от тормоз и започнал да говори лошо за бившия си гуру. През 2022 г. дори подал сигнал срещу него в ГДБОП. Майката обаче обясни, че не му е вярвала никога.