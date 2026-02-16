Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Палеж по къщата и автомобила на кмета на Бистрица Самуил Попов е имало тази нощ, съобщи bTV.

Той и семейството му са спели вътре в къщата, не са пострадали. Попов е успял да види двама мъже, които са избягали на мотор. От пожарната са реагирали незабавно, разказа той.

Самуил Попов, кмет на Бистрица СТОПКАДЪР: BTV

Чух силен гърмеж. Отидох да погледна и видях, че автомобилът, който е вътре в двора гори, а впоследствие усетих и дим и разбрах, че гори и къщата, разказа Попов.

На първия етаж бил племенникът му с майка си и приятели - 4-5 младежа, те били силно уплашени, допълни кметът. Той бил със съпругата си и детето им.

Успях да видя двама как се качват на мотора и напускат местопрестъплението, каза още Попов.

Това не е първият случай, в който кметът на Бистрица е нападнат. През юли миналата година двама маскирани мъже с бухалки са нахлули в сградата да го търсят. В този момент кметът не е там, а секретарката му се разминава с уплаха.