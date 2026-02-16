ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бащата на 8-годишното, блъснато от пиян полицай: Т...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22293785 www.24chasa.bg

Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица

4860
Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица. СТОПКАДЪР: BTV

Палеж по къщата и автомобила на кмета на Бистрица Самуил Попов е имало тази нощ, съобщи bTV.

Той и семейството му са спели вътре в къщата, не са пострадали. Попов е успял да види двама мъже, които са избягали на мотор. От пожарната са реагирали незабавно, разказа той.

Самуил Попов, кмет на Бистрица СТОПКАДЪР: BTV
Самуил Попов, кмет на Бистрица СТОПКАДЪР: BTV

Чух силен гърмеж. Отидох да погледна и видях, че автомобилът, който е вътре в двора гори, а впоследствие усетих и дим и разбрах, че гори и къщата, разказа Попов.

На първия етаж бил племенникът му с майка си и приятели - 4-5 младежа, те били силно уплашени, допълни кметът. Той бил със съпругата си и детето им.

Успях да видя двама как се качват на мотора и напускат местопрестъплението, каза още Попов.

Това не е първият случай, в който кметът на Бистрица е нападнат. През юли миналата година двама маскирани мъже с бухалки са нахлули в сградата да го търсят. В този момент кметът не е там, а секретарката му се разминава с уплаха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица. СТОПКАДЪР: BTV
Самуил Попов, кмет на Бистрица СТОПКАДЪР: BTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите