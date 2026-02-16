Кметът на Сърница: Реките се оттичат, няма опасност за хората от Побит камък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Река Доспатска вече се оттича, няма опасност за хората в село Побит камък. Успяхме вчера да помогнем на 5 къщи, няма такива големи щети, наводнени бяха само приземни етажи.

Това каза пред NOVA кметът на Сърница Неби Бозов.

Той разказа, че през 2005 г. река Чепинска отново е заляла пътя Велинград - Сърница и тогава изцяло под вода са останали крайните квартали на Велинград, а пътят години наред е бил затворен.

"Единственият ни друг изход е през Батак, но пътят оттам е лош и много заобиколен. Първата болница близо до нас е във Велинград, а ако пътят дотам остане затворен, усложнява и спешните случаи", обясни кметът Бозов.

"През следващите дни очакваме още порои, нека институциите ни помогнат да не оставаме откъснати от света", призова той.