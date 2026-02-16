Близките на убитата от АТВ Христина се притесняват, че Бургазлиев ще бъде пуснат

Близките на Христина, която загина пометена от АТВ в Слънчев бряг, се притесняват, че извършителят Никола Бургазлиев ще бъде пуснат под домашен арест. Опасенията изрази чичото на 4-годишния Марти, който също пострада тежко.

"Нашите притеснения са, че ще го пуснат под домашен арест. Има много сходни случаи, където са пуснати, той самият беше освободен в началото. Според нас може да повлияе на делото, може да се укрие, да избяга", каза Юлиян Здравков в предаването "Денят започва" по БНТ.

По думите му няма причина делото да се бави, защото всичко е готово документално. Семейството иска максимална присъда за Бургазлиев, който миналата седмица поиска да бъде пуснат под домашен арест.

"Каквато и присъда да му дадат, няма да ни върне Христина и стария ни живот. Ако искаме в бъдеще тези инциденти да намалеят, законът трябва да се спази в най-суровия му вид", заяви Здравков.

Пред съда на 9 февруари Бургазлиев заяви, че иска да е на свобода, за да работи и да дари пари за малкия Марти. Чичото на детето определи това като "поредния театър" и каза, че никой не се е свързвал с тях да дарява пари и семейството не иска това.

"Марти се възстановява, ходи на рехабилитация и логопед. Възстановява се добре, докторите не са казали на 100% дали ще останат последствия. Засега психически и физически напредва много добре", обясни Здравков.

Мъжът каза, че по-големият брат на Марти помни всичко от инцидента, както и малката му дъщеря, която също е сред пострадалите.

"Голямата ми дъщеря не помни, защото беше с комоцио. Страхуват се като минават оттук", обясни Здравков.