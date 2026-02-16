ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола се удари в дърво и се обърна по таван в Русе ...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22293969 www.24chasa.bg

Три газови бутилки се взривиха в къща в село до Асеновград, 85-годишната стопанка почина

24 часа Пловдив онлайн

4508
Пожар Снимка: Архив

На място са били изпратени 3 пожарни автомобила

85-годишна жена издъхна при пожар в асеновградското село Тополово, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На 15 февруари в 11,22 часа е получен сигналът за инцидента. На място са били изпратени 3 пожарни автомобила на службата в града.

Установено е, че в къщата е имало 5 газови бутилки, от които 3 са били монтирани на печки за отопление. 3 от бутилките са се взривили. Жената е загинала преди пристигането на екипите.

Пожар

