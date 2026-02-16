Д-р Николай Михайлов за "Петрохан": Има героична съпротива на родителите срещу реалността

Всички се опитаха да политизират и разделят хората след случая "Петрохан". Обществото много трудно усвоява тази драма. Това не е само поредния инцидент. Институциите не бяха на висотата на своята мисия, каза в сутрешния блок на Би Ти Ви психиатърът д-р Николай Михайлов.

"Обществото иска да знае истината. Това ще е някакъв вид терапия. Това е квазирелигиозна общност - живеят заедно сред природата. Имат цел да избегнат превъплъщенията. Групирани около лице, което се нарича "лама". Ивайло Калушев е работил "бог" - същество, което е носило специално знание и мисия. Той е атипичен будист, както казват будистите. Те се разграничават от него", посочи д-р Михайлов. Той разказа още, че Калушев има не само атипичен мироглед, но и специфичен стил на живот, заподозрян е като педофил.

"Култовият лидер не разпределя власт, той я има по силата на една нарцистична харизма. В групата им родители на деца, които са направили нещо, трудно за асимилация. Те са в по-широкия кръг на този култ. Това, което виждаме в поведението им е героична съпротива на реалността", каза д-р Николай Михайлов.

"Обществото трябва да е радикално скандализирано и да поискат сметка на институциите, особено на тези, които трябва да бранят децата - прокуратурата и агенцията за закрила на детето", категоричен е психиатърът.