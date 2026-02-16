Софийският апелативен съд се произнася по делото за смъртта на Евгения, открита в куфар

Софийският апелативен съд ще се произнесе по делото за смъртта на 33-годишната Евгения, чието тяло беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г., съобщи БНТ. Подсъдими за убийството са съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.

На първа инстанция Софийският градски съд определи доживотни присъди, които бяха потвърдени по-късно и от Апелативния съд. Делото обаче беше върнато от Върховния касационен съд за ново разглеждане на Софийския апелативния съд заради процесуални нарушения.

На 12 февруари бяха пледоариите по делото. Съдът е приел, че събраните доказателства по случая са достатъчни и не се налагат нови разпити, както и изслушване на експертизи, съобщиха от там. Днес се очаква произнасянето на магистратите.