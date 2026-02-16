Диана Дамянова: Гюров трябва незабавно да отнеме лиценза на училище "Космос"

Андрей Гюров трябва да отнеме незабавно лиценза на това училище, но да му даде да действа до края на годината. Имаме ситуация с изградена цяла система за заобикаляне на образованието. Имат достатъчно информация, че в този кемпер има данни за сексуални отношения в навечерието на убийствата, цялата информация трябва да бъде изкарана.

Това каза пиар експертът Диана Дамянова в сутрешния блок на NOVA TV "Здравей, България".

"Гюров е умерен и интелигентен човек, ще потърси състав, който да създаде някакъв баланс и да има честни избори. Имената, които сега се въртят, са димки, не е надеждно това. Той ще се опре на хора, с доказан политически опит от недалечното минало", коментира Дамянова. Според нея за състава на кабинета е направена консултация не само с президента Илияна Йотова, а и с предшественика й Румен Радев. "Въпреки промените в Конституцията, тя е съотговорна за състава на това правителство", категорична бе пиарката.

"Случаят "Петрохан" се явява черен лебед и това размества цялата политическа сцена. Ние сме патриархална нация и това ще застане срещу всеки, който застане срещу вечния морал за това. Доверието е срутено навсякъде. В един момент ще притръпнем от ужасяващи данни. Сега обществото е разделено 50:50 по ужасяващ начин, но при системно предаване на информацията, се насочва към едната страна. Това трябва да направи Гюров", заяви тя.

"Нямам никакво съмнение, че тази организация ( на Ивайло Калушев - бел. ред.) е била протежирана от властите в продължение на години. Сигурно са били предупреждавани за всякакви проверки срещу тях. Това е една паралелна действителност, която е плашеща. Тези институции не знам дали са го правили от агентура (да покриват организацията - бел. ред.), но със сигурност от колективната безотговорност в тези институции. Не може да имаш сигнал за педофилия и да искаш още свидетели", коментира Дамянова.

"Мълчанието също е отговор. Не знаем дали са част от ДАНС. Практика по цял свят е уязвими хора да бъдат интегрирани в службите. Не ми излизат от главата двете кучета, оставени да изгорят живи", допълни тя.

"Абсурдна ситуация, набъркани са агенции, министерства. Начинът, по който тече информацията, и службите са доста объркани какво могат да кажат и какво - не. Чух наивно обяснение, че трябвало да се развива рейнджърството. Това е парадокс родителите сами да си водят децата там", каза и журналистът Валери Тодоров.

Според него няма да се разбере цялата истина за този случай.

"Въпросът е как той ще се използва през кампанията, засегнати са и управляващи и опозиция. Гюров трябва да разбере какво се случва в тези служби, дори на закрито заседание те не отговориха на депутатите на някои въпроси", каза още Тодоров.

"Извън страната ситуацията много бързо се променя, важно е кой ще е външен министър. И най-добрите експерти имат симпатии към някоя партия. Трябват силни личности с авторитет, трудно се намират такива", коментира журналистът състава на служебния кабинет, който трябва да бъде обявен до дни.

"Илияна Йотова успокои диалога с начина, по който го води. Въпросът е как ще се пресеят приоритетите и хората. Влиза се от криза в криза с бърза динамика, изборите ще бъдат под силна емоция и от това ще зависи съдбата на някои от по-малките партии. Ще се сблъскат позиции", заяви Тодоров.

"Подават се различни сигнали, той постъпва правилно, че ще съобщи в последния момент. Някакъв знак е с кого ще се яви, но по-важна явно ще е коалицията, която ще създаде", коментира той с кого ще се яви на изборите Румен Радев.

"Подхвърля ни се капка по капка информация за "Петрохан", далеч сме от това да знаем какво точно се е случило. Атаката е срещу конкретен политически сегмент. Засяга обаче цялата правозащитна система в България, и органите. Призивите за международно разследване не са нелогични, Мексико е член на Интерпол, можем да потърсим съдействие на това ниво", коментира журналистът Асен Генов.

"Показателна е ролята на Сарафов. Появи се след дългомесечно отстъстие, за да лансира колко е страшно случилото се. Той е прекият отговорник за това разделение в обществото", каза още той в ефира на NOVA.