Кола се удари в дърво и се обърна по таван в Русе (Видео, снимки)

Кола се обърна по таван в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Лек автомобил се обърна по таван след катастрофа, станала тази сутрин в Русе. Инцидентът е станал на бул. "Придунавски", а улицата бе затворена за движение в този участък, пише "Русе Медиа". 

Лекият автомобил „Киа", управляван от 48-годишна жена, се е движил по ул."Майор Атанас Узунов" и е предприел десен завой на Т-образното кръстовище с бул."Придунавски".

По неясни засега причини водачката е изгубила управление и се е ударила в дърво, при което колата се е преобърнала по таван.

На място бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Жената е откарана за преглед в болницата, където е установено, че е с комоцио, но без сериозни наранявания.

Причините за инцидента се изясняват.

