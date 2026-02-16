ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена от Стара Загора даде два пъти големи суми на ало измамници

Ваньо Стоилов

Едно от мулетата на ало измамниците е задържано на Дунав мост в Русе. Снимка: Архив

На 12.02.2026 г., в 15:30 ч. във Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение от 68-годишна жена, че в Стара Загора, след телефонно обаждане, е била въведена в заблуждение по схемата "Съдействие на полицията", съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР.

Около 12.00 часа на същия ден, пред жилището си, жената предала на непознат мъж, сумата от 8000 евро и златни накити. Впоследствие тя изтеглила от банковата си сметка  5800 евро и около 15.00 часа на същата дата ги предала на друг непознат мъж, на паркинг на магазин в града.

По случая незабавно са  предприети оперативно-издирвателни мероприятия от полицейски служители от Второ РУ и сектор "Противодействие на криминалната престъпност"  при ОДМВР-Стара Загора.

Около 15:30ч. в четвъртък в района на Дунав мост в Русе при осъществяване на компенсиращи мерки служители на Гранично полицейско управление - Русе са селектирали за проверка лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж. При извършения оглед на автомобила граничните полицаи са открили  червено портмоне със 7810 евро и  златни накити. Младият мъж е признал, че вещите са получени в резултат на телефонна измама от жена в Стара Загора. Той е задържан в ГПУ-Русе, парите и златните накити са предадени с протокол.

Установено е също, че втората сума - тази от 5800 евро, е предадена на 28-годишен мъж, който след като е получил парите от възрастната жена се обадил на тел. 112, уведомил е полицията за случващото се и предал доброволно сумата от 5800 евро на полицейски служители от Второ РУ.  Образувано е досъдебно производство по чл. 209, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

