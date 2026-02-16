ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар горя в заведение на плажа в Несебър

2940
Пожар Снимка: Pixabay

На 14.02.  в Районно управление в Несебър е получен сигнал за горящо сезонно заведение "Хавай", изградено от метална конструкция с дървена обшивка, разположено непосредствено до плажа в несебърския квартал "Аурелия", собственост на 31 годишна жена.

Пожарът е потушен от огнеборци от РСБПЗН - Несебър. При извършения първоначален оглед следи от умешлен палеж не са открити, съобщава ОД на МВР - Бургас. 

От инцидента е засегнато частично намиращото се от западната част заведение "Тихият залив", на което са обгорели гредите на покривното пространство.

Материалните щети по обектите и инвентара, помещаващ се в тях, са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

