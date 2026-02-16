Хванаха 25-годишен с близо 1 кг амфетамин в колата край Стражица

Наркотични вещества иззеха полицаите в Стражица. В петък около 23 ч. в хода на специализирана полицейска операция на главен път София – Варна, в района на разклона за с. Балканци, е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 25-годишен от Велико Търново.

В хода на проверката е намерена и иззета чанта с около 850 грама бяло кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.