ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служебен премиер (или Контрол на ситуацията) - виж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22294591 www.24chasa.bg

Хванаха 25-годишен с близо 1 кг амфетамин в колата край Стражица

Дима Максимова

[email protected]

1080

Наркотични вещества иззеха полицаите в Стражица. В петък около 23 ч. в хода на специализирана полицейска операция на главен път София – Варна, в района на разклона за с. Балканци, е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 25-годишен от Велико Търново.

В хода на проверката е намерена и иззета чанта с около 850 грама бяло кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите