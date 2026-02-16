ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служебен премиер (или Контрол на ситуацията) - виж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22294630 www.24chasa.bg

Близки на блъснатите от АТВ Хриси и Марти излизат на протест в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2392
Христина и сина ѝ Мартин. Снимка Фейсбук/Константин Кацаров

Недоволството нарасна, след като преди седмица 18-годишният младеж поиска да излезе от ареста

Пред Съдебната палата в Пловдив ще се проведе протест днес, 16 февруари с настояване да не се променя мярката за неотклонение "задържане под стража" на 19-годишния Никола Бургазлиев.

На 14-ти август м. г. той изгуби контрол над управляваното от него АТВ и помете петима пешеходци, движещи се по тротоара. Сред тях са 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив, която почина, и 4-годишният й син Мартин, който все още се възстановява.

Митингът е под надслов "Против измяната на мярката за неотклонение на Никола Бургазлив. Против домашен арест".

"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си-убиец под домашен арест. Нека с общи усилия не допуснем такава несправедливост", призовават граждани в социалните мрежи.

Недоволството нарасна, след като преди седмица 18-годишният младеж поиска да излезе от ареста, но окръжните магистратите в Бургас не промениха мярката му за отклонение. Никола настоя за "домашен арест", за да може по думите му да завърши образованието си и да започне работа. На 16 февруари, днес пък по мярката му ще заседават апелативните съдии.

Христина и сина ѝ Мартин. Снимка Фейсбук/Константин Кацаров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите