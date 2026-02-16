Близки на блъснатите от АТВ Хриси и Марти излизат на протест в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пред Съдебната палата в Пловдив ще се проведе протест днес, 16 февруари с настояване да не се променя мярката за неотклонение "задържане под стража" на 19-годишния Никола Бургазлиев.

На 14-ти август м. г. той изгуби контрол над управляваното от него АТВ и помете петима пешеходци, движещи се по тротоара. Сред тях са 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив, която почина, и 4-годишният й син Мартин, който все още се възстановява.

Митингът е под надслов "Против измяната на мярката за неотклонение на Никола Бургазлив. Против домашен арест".

"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си-убиец под домашен арест. Нека с общи усилия не допуснем такава несправедливост", призовават граждани в социалните мрежи.

Недоволството нарасна, след като преди седмица 18-годишният младеж поиска да излезе от ареста, но окръжните магистратите в Бургас не промениха мярката му за отклонение. Никола настоя за "домашен арест", за да може по думите му да завърши образованието си и да започне работа. На 16 февруари, днес пък по мярката му ще заседават апелативните съдии.