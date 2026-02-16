Виктор Иванов: Не изключвам Калушев да е бил молен да дава информация за политици

Честно казано, след като това стана публично, аз не изключвам варианта, в който Калушев е бил молен да дава информация за политици. В крайна сметка част от работата на службите, дори на нормално работещите, е да имат информация какво правят политиците зад кадър. Това заяви пред NOVA NEWS журналистът от "24 часа" Виктор Иванов.

"Опитахме да проверим твърденията за евентуални връзки с наркотици в Мексико. Оказва се обаче, че 2011-2012 година, когато групата на Калушев се озовава в Мексико, парите, които твърди, че им е предоставила София Андреева, всъщност са били абсолютно достатъчно, за да си закупи човек имение от близо хектар със сенота и пещера. Тоест не са били прекалено скъпи, напротив. Не успяхме да установим никаква връзка с наркотици - дали като борба срещу тях или с участие в канал. За мен е изключително странно в записките от тефтерите на Калушев, които бяха изчетени, не знам дали ви прави впечатление, но в тях има както мантри, съвети към ученици, съвети за хранене, така има и записи за Плана за възстановяване и устойчивост, за приватизацията на "Топлофикация", каза той.

"Със сигурност не знаем какво се е случило. Можем да предполагаме от това, което има дотук разкрито, че наистина е имало някакъв вид секта без всички обрасляци с педофилия и т.н. да са потвърдени въобще. Шокиращото е, че всъщност всеки отговор, който се получава, предизвиква по десет нови въпроса. И това допълнително засилва усещането в обществото, че нещо се крие. Случаят няма как да не шокира обществото, още повече, че то е патриархално сравнително, назадничаво. И там трябва да бъдат дадени всички отговори, ако можем да се надяваме, че в един момент ще се успокоят хората", заяви журналистът.

Относно Деян Илиев, който е най-близкият приятел на Иво Калушев и човекът, който първи намира труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев до хижа "Петрохан" и в момента е изчезнал нанякъде Иванов каза:

"Да, факт е. Няма го. Този човек се е изнесъл от къщата си в Гинци. Къде е - никой не знае. Слава Богу, аз мисля, че по-скоро и той, и приятелката му са живи, тъй като със сигурност нейният профил в социалните мрежи е пипан и редактиран след средата на миналата седмица. Но абсолютно е възможно този човек вече да не е в България и да е изпълнил заръката на Ивайло Калушев да се върне в Мексико".

"Аз искрено се надявам да получим и някакви отговори за ролята на ДАНС в целия този случай. Първо - тотално не вярвам кметът на село Гинци, което е гранично село, да се обърка кой какъв е. Второ - в "24 часа" имаме абсолютно сигурна информация, че Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС. Със сигурност не е бил приключил към момента на смъртта му. Доколкото зная някъде пролетта на 2021 година е вербуван или активиран отново. Което обяснява и цялото мълчание по всички сигнали, които е имало срещу него и защо те малко "мърляво" са проверявани, меко казано", каза Иванов.

"Между другото първата поява на двамата изпълняващи функции - Деньо Денев и Борислав Сарафов, сега може би е твърде граничещо с теория на конспирация, но тя се случи на събитие на "Митниците" за заловено някакво количество цигари. Те редовно залавят такива количества, но ние не сме виждали нито Денев, нито Сарафов там. Но се случи в интерес на истината два часа и половина, след като ние отправихме официално запитване от редакцията до ДАНС дали Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС", посочи журналистът от "24 часа".

"За съжаление, този случай ще е част от предизборната кампания. Може би основната. И единствената ми надежда е, че ако новият вътрешен министър се окаже човек с доверие в обществото, на комуто хората са склонни да повярват, някакъв антипод на Сарафов, нещата които той ще изнесе по случая, дори да потвърдят всичко досегашно, ще бъдат приети от обществото. Голяма част от това да има толкова е недоверие е заради хората, които говорят", заяви той.