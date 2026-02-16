ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж съсече с брадва съселянин след скандал в село Каменари

Дима Максимова

Починалият е бил ударен с брадва по главата. СНИМКА: Pixabay

За броени часове служители на полицейското управление в Елена разкриха опит за убийство. В събота около 23 ч. в полицейското управление е получен сигнал от Спешна помощ – Елена за пациент с порезна рана в областта на главата от брадва, получена при скандал, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Установено е, че по-рано същата вечер в с. Каменари е възникнал битов скандал между пострадалия 34-годишен мъж от селото и 36-годишен негов съселянин. Разпрата прераснала в сбиване. Единият грабнал брадва и опитал да разцепи с нея главата на опонента си.

Пострадалият е настанен за лечение във великотърновската болница. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен в качеството на обвиняем, мярката му за задържане е удължена на 72 часа.

