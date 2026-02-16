Конкурсът на програмата стартира на 9 март

За четвърта поредна година конкурсът на програмата „Фантастико до теб“ ще финансира проекти в цялата страна на обща стойност 260 000 евро. От 9 март за подкрепа могат да кандидатстват проекти в областите: „Образование и култура“, „Околна среда“ и „Спорт“.

Кандидатурите ще се приемат в рамките на един месец, до 9 април,чрез платформата на програмата. Проектите ще бъдат оценявани както от представители на „Фантастико груп“, така и от външни експерти. Тази година одобрените проекти могат да получат финансиране до 13 000 евро.

„Приоритетни за нас продължават да са образованието и културата, защото вярваме, че това е най-важната инвестиция за по-успешно и развито общество. С огромен интерес ще очакваме проектите в сферата на екологията и устойчивостта, чрез които да се постигат видими резултати в грижата за околната среда. За първи път в конкурса включихме темата „Спорт“ и съм убеден, че ще получим изключително стойностни проекти за развитие в тази сфера. Насърчавам всички, които имат смели идеи да участват“, заяви Владимир Николов, оперативен президент на „Фантастико груп“.

В правилата на конкурса тази година са включени две важни промени - един кандидат ще може да се кандидатства само с един проект, а организации, които вече са участвали в конкурса и са получавали финансиране 3 поредни години, няма да имат право да кандидатстват. Всички изисквания вече са качени на сайта на програмата, така че кандидатите да имат достатъчно време да подготвят проектите си.

От създаването на конкурса на програмата „Фантастико до теб“ за финансиране са кандидатствали общо 967 проекта от цялата страна, 64 от тях са получили финансиране в размер на близо 600 000 евро.

Освен чрез годишния конкурс, програмата подкрепя различни каузи и чрез устойчивите си инициативи, сред които: „Моите будители“, „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“, „Подай ръка“, „Килограм доброта“, дарителските инициативи в подкрепа на УНИЦЕФ България и много други. Общият принос на компанията, клиентите и служителите за 2025 г. достига близо 750 000 евро.