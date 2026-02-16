ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служебен премиер (или Контрол на ситуацията) - виж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22294698 www.24chasa.bg

България иска да купи гръцка система за защита от дронове

3092
Дрон. СНИМКА: Пиксабей

България проявява интерес към гръцка система за защита от дронове, съобщи БНР. Финансирането е от европейски механизъм за отбрана.

Придобиването тази система може да се осъществи чрез европейския механизъм за финансиране на отбраната. "Кентавър" може да действа като наземна противодронна система, но и за защита от дронове на военни кораби. Системата има активен радар на 40 километра и кинетични модули за унищожаване на дронове от директен удар.

Вече две от гръцките фрегати са оборудвани с "Кентавър", а качествата ѝ се доказаха и в патрулната мисия на Европейския съюз в Червено море. С нея бяха защитени търговските кораби от нападенията на йеменските бунтовници хути.

Не само България, но и други европейски страни проявяват интерес за закупят гръцката система за защита от дронове. Те имат възможност да получат средства от европейската система за финансиране на отбраната, посочват гръцките източници.

Дрон. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите