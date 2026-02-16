Зарядна станция на прахосмукачка предизвика пожар в апартамент в Силистра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Късо съединение в зарядна станция на електрическа прахосмукачка довело до пожар в апартамент в Силистра. Инцидентът е станал вечерта на 15 февруари.

Запалването възникнало на терасата на жилището и след лек взрив увеличило своята интензивност, обхващайки имуществото в съседната стая, съобщават от ОД на МВР - Силистра.

Щети са нанесени и на ролетните щори на горното жилище. Пожарът е загасен от екип на РСПБЗН-Силистра, няма пострадали хора.

От полицията съобщават, че седем произшествия са обслужени от екипи на противопожарните звена в периода 13-16 февруари.

В четири от случаите са горели комини и отпадъци, без да са нанесени материални щети.