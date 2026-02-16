Пипнаха четирима да шофират пияни в Габровско от петък до неделя

Четирима пияни зад волана, единият от които с 2.60 промила и с отнета книжка, хванаха полицаите в Габровско в празничните дни. Серията започва от 13 февруари, когато в 14:40 часа, на ул. "Никола Войновски" е спрян за полицейска проверка личен автомобил "Шкода Октавия", управляван от 63-годишен местен жител. Водачът е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 1,53 промила. Мъжът е дал кръвна проба за химически анализ. Автомобилът е иззет, съобщи полицията.

На 14 февруари е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие без пострадали, настъпило в кв. Нова махала. Екип на „Пътна полиция" е тествал 61-годишен мъж – водач на "Форд Фокус", като дрегерът е отчел 2,37 промила.

На 15 февруари, около 11:00 часа, в района на село Орловци екип на „Пътна полиция" е спрял за проверка "Форд Фокус", управляван от 46-годишен габровец. Водачът не представил свидетелство за управление на МПС, като при справката е установено, че е отнето. Извършена е проверка за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 2,60 промила. Мъжът е отказал да даде кръв за химически анализ.

Същата сутрин, около 05:20 часа, автопатрулен екип на РУ-Севлиево е спрял за проверка БМВ 320Д, управляван от 18-годишен местен жител. Водачът е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 1,30 промила. Мъжът е дал кръв за химически анализ.

По четирите случая са образувани бързи производства.