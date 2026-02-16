Терзиев: Държавата е длъжна да предотвратява, не да реагира постфактум

"Защо всеки път сценарият е един и същ? Къде е МВР и къде е Даниел Митов?", пита кметът на София за палежа на имуществото на кмета на Бистрица

Кметът на София Васил Терзиев изрази категоричното си възмущение от палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на с. Бистрица Самуил Попов.

„Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали," заявява Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Столична община припомня, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция.

"Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство. Къде са превантивните действия на службите? Къде е МВР и къде е Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството," пита Терзиев.

"Държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява", казва кметът.

Кметът на София настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и срещу правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.

Столична община очаква от компетентните органи конкретни действия и публична отчетност.