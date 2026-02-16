ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служебен премиер (или Контрол на ситуацията) - виж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22294990 www.24chasa.bg

Задържаха мъж за незаконен отстрел на две кошути в землището на Твърдица

856
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Мъж на 32 години от град Мъглиж е задържан за 24 часа след сигнал за убити две кошути в горска територия в землището на град Твърдица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен, предава БТА.

Сигналът е подаден на 14 февруари около 11:35 часа в дежурната част на Районното управление в Твърдица от Държавно горско стопанство – Твърдица. На място служители на горското стопанство са установили 32-годишния мъж, който е криминално проявен.

По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня за случай с бракониерство, когато бяха убити две сърни в землището на сливенското село Бяла.

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите