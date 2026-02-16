Искат постоянен арест за 36-годишния, съсякъл с брадва главата на съседа си в село Каменари

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново се води досъдебно производство за опит за убийство на 34-годишен мъж от с. Каменари, община Елена.

На 14 февруари в селото възникнал спор между съседи, прераснал в сбиване, при което 36-годишен мъж от селото нанесъл удар с брадва в областта на главата на 34-годишния си съсед. Пострадалият е откаран с опасност за живота в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов" – Велико Търново, където след оказана високоспециализирана медицинска помощ състоянието му е стабилизирано, посочват от прокуратурата.

Започнато е досъдебно производство, като са извършени неотложни следствени действия – оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, приобщаване на веществени доказателства и писмени материали.

Извършителят на деянието е задържан за 24 часа, като след доклад на материалите на наблюдаващия прокурор при ОП – В. Търново и преценка на събраните доказателства, той е привлечен в качеството на обвиняем за опит за умишлено убийство, чийто последици не са настъпили по независещи от дееца причини – намеса на граждани и последващо оказване на висококвалифицирана медицинска помощ.

Като е съобразена обществената опасност на деянието и извършителя, с постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо него, съобщиха от обвинението.

Действията по разследването продължават под наблюдение на ОП - Велико Търново.