В Разградско четирима са шофирали след употреба на алкохол, 62-годишен е бил с 2,57 промила

При полицейска акция в Разградска област през почивните дни са установени четирима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград, предава БТА.

Най-висока концентрация на алкохол е отчетена при 62-годишен мъж от село Осенец. Около 20:00 ч. на 14 февруари в населеното място е спрян управляваният от него лек автомобил „Форд Галакси". Пробата с дрегер е отчела 2,57 промила алкохол в издишания въздух.

Ден по-рано, на 13 февруари, около 16:20 ч. в Исперих полицейски служители са спрели за проверка лек автомобил „Волво", шофиран от 56-годишен мъж. Техническото средство е отчело 2,31 промила алкохол.

Около 00:50 часа на 14 февруари в град Завет е установен 39-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Тойота Авенсис" с концентрация 1,68 промила алкохол в издишания въздух. Същия ден около 19:45 ч. до лознишкото село Градина е спрян за проверка лек автомобил „Форд Фиеста", управляван от 54-годишен местен жител. Пробата с дрегер е отчела 1,25 промила. От водача е взета кръв за химичен анализ.

По всички случаи са образувани бързи производства, допълниха от ОД на МВР в Разград.

Миналата седмица непълнолетен с 0,97 промила алкохол в издишания въздух се блъсна с автомобил в електрически стълб по улица „Дончо Сумпаров" в Разград, баща му бе санкциониран за преотстъпване на колата.

В началото на януари полицията иззе автомобила на неправоспособен 37-годишен шофьор от разградското село Ясеновец, който катастрофира след употреба на алкохол и амфетамин.