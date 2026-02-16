ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алберт Попов и Калин Златков отпаднаха от олимпиад...

Трима в ареста за масов бой в Кюстендил

Тони Маскръчка

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Трима души са арестувани заради масов бой в Кюстендил. Досъдебно производство за причинена лека телесна повреда е образувано в Районното управление. Сбиването е станало в първите минути на 14 февруари между съседи на ул. „Банска" в града. Трима са задържани с полицейска заповед. Те са на възраст 43, 45 и 46 години. За случая е уведомена прокуратурата.

Досъдебно производство за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди е образувано в края на миналата седмица и в РУ Дупница. 35-годишен мъж безпричинно е нанесъл удари по главата на друг клиент на кафене в града. За случая е уведомена прокуратурата.

