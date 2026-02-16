Шофьор на камион блъсна и уби мъж край Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възрастен мъж е починал, след като е бил пометен от камион на международен път Е-79 край Монтана, съобщават от полицията.

Трагичният инцидент е станал около 18 часа снощи. Мъжът вървял по натовареното шосе, когато бил блъснат от голямата машина. Пострадалият е транспортиран с линейка до центъра за спешна медицинска помощ, но лекарите не успели да го спасят.

Починалият е на 77 години, от село Крапчене. Според съселяните му той често ходел до град Монтана и се прибирал пеш по пътя. Водачът на камиона, пък е 46-годишен видинчанин. Той е задържан за 24 часа в ареста.

На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал1, б. „в" от НК и работата на разследващите продължава.