ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алберт Попов и Калин Златков отпаднаха от олимпиад...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22295414 www.24chasa.bg

Шофьор на камион блъсна и уби мъж край Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

3284
ТИР блъсна възрастен мъж на пътя Е-79

Възрастен мъж е починал, след като е бил пометен от камион на международен път Е-79 край Монтана, съобщават от полицията.

Трагичният инцидент е станал около 18 часа снощи. Мъжът вървял по натовареното шосе, когато бил блъснат от голямата машина. Пострадалият е транспортиран с линейка до центъра за спешна медицинска помощ, но лекарите не успели да го спасят.

Починалият е на 77 години, от село Крапчене. Според съселяните му той често ходел до град Монтана и се прибирал пеш по пътя. Водачът на камиона, пък е 46-годишен видинчанин. Той е задържан за 24 часа в ареста.

На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал1, б. „в" от НК и работата на разследващите продължава.

ТИР блъсна възрастен мъж на пътя Е-79

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите