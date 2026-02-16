ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Сърница организират протест заради наводнения път за Велинград

Диана Варникова

[email protected]

852
Река Чепинска излезе от коритото си

Днес от 15:00 часа организираме протест пред сградата на общината във връзка с възникналата кризисна ситуация по наводняването на републиканския път Сърница-Велинград и отказа на ресорните институции за започване на неотложни действия по почистване и възстановяване. това съобщи кметът на най-младата община в Пазарджишка област-Сърница -Неби Бозов.

Той подчерта, че към настоящия момент обилните води на река Чепинска са излезли изцяло от коритото си и се разливат върху пътното платно, като опасността от цялостно разрушение и откъсването на пътя, както и големи наводнения, сходни с тези от 2005 година, е реална и изключително висока.

Кметът призова гражданите на Община Сърница да бъдат активни на протеста, за да изразят ясно исканията си и позицията си пред всички заинтересовани държавни и местни органи. Републиканският път Сърница-Велинград е основната ни пътна връзка и евентуалното й прекъсване ще затрудни изключително много гражданите, бизнеса и туризма, допълни Неби Бозов.

Река Чепинска излезе от коритото си

