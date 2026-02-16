Орлин Владимиров, убил Евгения и я натъпкал в куфар, няма да лежи до живот, а 20 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров за убийството на Евгения от доживотен затвор на 20 години.

Тялото на 33-годишната Евгения беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г. Подсъдими за убийството са съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.

Съдът измени и присъдата на бащата Пламен Владимиров от 2023 година, като го оправдава частично, пише БНТ.

Евгения Владимирова бе удушена в апартамента им в кв. "Лагера" в София на 13 октомври 2021 г., а тялото ѝ бе открито в куфар месец по-късно във водоем край Перник. Свекърът ѝ е помагач в престъплението - натоварва тялото на снаха си в колата и го изхвърля. Според направените експертизи жертвата е била удушена и е разбирала какво се случва. Смъртта ѝ е настъпила по особено мъчителен начин.