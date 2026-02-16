Двама пострадали при побои в Благоевград и Банско

Двама души са пострадали при побои в Благоевград и Банско. Около 02:10 часа в събота в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение, че около 01:33 часа в района на ул. „Владо Черноземски" в гр. Благоевград е нанесен побой над 22-годишен мъж от с. Раненци, общ. Кюстендил, който е пострадал с фрактура на носа. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които са установени извършителите на деянието, а именно 27-годишен мъж от гр. Кюстендил и 20-годишен чужд гражданин. Те са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Банско е задържан 31-годишен мъж от с. Филипово, общ. Банско, който около 22:00 часа в петък в село Филипово е нанесъл побой над 42-годишен мъж от същото село. Пострадалият е със счупени зъби и фрактура на рамото и китката. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.