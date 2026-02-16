ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Мъж пострада при взрив, запалил цигара в кола, почистена с азотен спирт

Мъж пострада при запалване на цигара в кола, чистена с азотен спрей.. Снимка: Снимка: Архив

Мъж пострада при запалване на цигара в кола, чистена с азотен спрей. В петък около 14:17 часа на тел.112 е получен сигнал за това, че на паркинг на магазин в землището на с. Дамяница, при използване на азотен спрей за почистване на черна техника в лек автомобил „Пежо" и запалване на цигара се е получила детонация.

В резултат на взрива 24-годишен мъж от с. Асен, общ. Павел Баня е пострадал с изгаряния в областта на ръцете, лицето и шията. Той е транспортиран за лечение в болнично заведение в гр. София. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж пострада при запалване на цигара в кола, чистена с азотен спрей..

