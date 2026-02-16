16-годишно момиче припадна в дискотека в Разград след употреба на алкохол

Непълнолетно момиче е припаднало в дискотека в Разград. Сигналът за инцидента е получен на тел. 112 около 03:30 ч. на 15 февруари, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

При пристигането си на място полицейският екип установил 16-годишно момиче от село Гецово в неадекватно състояние вследствие на алкохолно опиянение. Тийнейджърката е транспортирана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ до разградската болница за детоксикация. С нея е било и 14-годишно момиче, гражданка на Украйна. За случая е уведомен дежурен прокурор и е започната проверка. На родителите са съставени актове по Закона за закрила на детето, посочват от полицията.

Оттам информират и за друг инцидент от същия ден. Около 14:00 ч. в района на спортно съоръжение в Разград 24-годишен мъж е засечен да шофира агресивно и да извършва т.нар. дрифт с автомобил БМВ в присъствието на униформени служители. На водача е наложена санкция по Закона за движение по пътищата – 12 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като е отнета шофьорската му книжка турски образец, и му е наложена глоба в размер на 3000 лева.

Заради зачестили противообществени прояви, извършвани от младежи и непълнолетни, полицията в Разград провежда специализирани операции, включително и през почивните дни. Проверките ще продължат с участието на представители на Регионалната здравна инспекция, Българската агенция по безопасност на храните и Община Разград.

От ОДМВР в Разград напомнят, че съгласно Закона за закрила на детето санкциите за родители, допуснали нарушения, са от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лева.